Tecnologia, Talent i Territori per esdevenir un nou @

Creado: Actualizado:

En un moment en què la societat està immersa en canvis ràpids i profundes transformacions, la Catalunya Sud es troba en una posició privilegiada per definir el seu futur. La recent celebració dels Premis Gresol Jove, on he tingut l’honor de ser reconegut per la tasca al Clúster, ha servit no només per reflexionar sobre els èxits individuals, sinó també per pensar en el futur col·lectiu de la nostra regió i compartir les idees del discurs que es centra en els tres pilars fonamentals, una adaptació ‘Catsud’ a la teoria de les tres T del sociòleg Richard Florida, i que articulen l’estratègia de la ‘Triple T’ del Clúster: Tecnologia, Talent i Territori.

Primera T: Tecnologia. Com líder en el sector TIC, la Catalunya Sud té l’oportunitat de capitalitzar la seva posició avançada en la transformació digital. Aquesta no és una aposta aïllada, sinó una estratègia que des de l’ecosistema de les empreses TIC s’impulsa la competitivitat de sectors vitals com la química, l’agroalimentari i el turisme. La capacitat conjunta per integrar noves tecnologies determinarà la nostra posició en l’economia global, garantint així un futur pròsper per a les generacions futures i consolidant el creixement de les empreses existents.

Segona T: Talent. El talent és el motor que impulsa totes les innovacions i avanços. La nostra regió és afortunada de comptar amb institucions essencials com la URV i centres de Formació Professional que formen talent altament qualificat. No obstant això, el repte persistent és no només formar aquest talent, sinó també retenir-lo i atreure’n. Hem de crear un entorn innovador i dinàmic on el talent local pugui florir, créixer i alhora seduir nous talents que enriqueixin la nostra comunitat.

Tercera T: Territori. Vivim en un entorn privilegiat i amb una qualitat de vida envejable. No obstant això, no sempre som conscients de les potencialitats del nostre territori. Projectes com els Fons de Transició Nuclear o la construcció de l’Àrea Metropolitana al Camp de Tarragona són exemples de com podem utilitzar recursos i definir una planificació estratègica a curt, mig i llarg termini per transformar el nostre entorn de forma que beneficiï tant l’economia local com la vida dels seus habitants.

Proposo inspirar-nos en models d’èxit propers com el del districte 22@Barcelona i ser ambiciosos. Imaginem un nou entorn d’innovació a la Catalunya Sud: un nou @ que pot transformar radicalment la nostra realitat econòmica i social. Tenim tots els ingredients necessaris per aconseguir-ho i aquesta és una visió que requereix lideratge valent, col·laboració i unitat entre tots els sectors i actors territorials.

És moment de ser audaços, mirar més enllà de l’horitzó immediat i establir un pla d’acció que ens porti cap a una Catalunya Sud vibrant i dinàmica. És un crida a l’acció per a tots: empresaris, acadèmics, ciutadans i en especial dels polítics que aquests mesos es troben immersos en una contínua campanya electoral. La fórmula de les “Tres T”: Tecnologia, Talent i Territori per esdevenir un nou @.