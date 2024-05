Resaca electoral

Creado: Actualizado:

Después de adelantar el presidente Pere Aragonès de ERC, las elecciones autonómicas catalanas, ante la imposibilidad de sacar hacia delante los presupuestos generales de la Generalitat, por falta de apoyo de sus socios del PSC, se celebran elecciones, con un resultado electoral que ya pronosticaban las encuestas.

Nadie discute, que el PSC de Salvador Illa ha sido el ganador de estas elecciones, como ya de antemano se vaticinaba, pero tendrá que seguirse de cerca, si sus promesas serán una realidad o bien caerán una vez más en los deseos y caprichos personales de su jefe de filas Pedro Sánchez. Salvador Illa, ya nos tiene más que acostumbrados a jurar y perjurar por la Constitución Española, para más tarde, pactar con independentistas, negociar amnistías, referéndums o lo que haga falta para que el jefe continúe disfrutando de la Moncloa, eso sí, que le califiquen de mentiroso le irrita y molesta, como algún candidato lo hizo en un debate de campaña, cuando es tan fácil conocer la verdad consultando a las hemerotecas.

Aunque para gobernar el PSC lo va a tener difícil, reproducir el pacto del tripartito de izquierdas de antaño de Pascual Maragall y Montilla, más conocido como el pacto del progrés, que no del procés, con el resultado electoral, no existe suma alguna, solo podría gobernar de la mano de Junts+, que estoy seguro de que Salvador Illa no le pondría muchos peros que lo contrario de Carles Puigdemont, aunque la última palabra, como siempre, la tendrá el todo omnipotente Pedro Sánchez.

También era de esperar el zarpazo electoral de Junts+ a ERC, la formación política de Puigdemont crece en 3 diputados más, mientras los republicanos de Pere Aragonès bajan la significativa cantidad de13 diputados. Está claro que la política de ERC de pactos con el PSC-PSOE, mejor dicho, con Pedro Sánchez, ha motivado que muchos independentistas hayan apostado por Junts+, formación política que ha sido más reticente a llegar a acuerdos con los socialistas, manteniendo posturas más unilaterales, que de pactos o compadreos con Pedro Sánchez.

La idea del independentismo ha estado por encima de sentirse de izquierdas o derechas, prueba de ello son los trasvases de una izquierda republicana a la derecha de Junts+ heredera de la antigua CiU de Jordi Pujol.

Si ha habido un gran triunfador en estas elecciones, ha sido el PP de Alejandro Fernández en Cataluña, ha incrementado 12 diputados, de los 3 que tenía. A lo que hace referencia a la circunscripción provincial de Tarragona, de no tener representación, ha pasado a 2 diputados. A nadie se le escapa las dudas que la formación política del PP tuvo a la hora de designar a su candidato a la presidencia de la Generalitat, el resultado confirma que Alejandro Fernández ha sido la mejor decisión que se pudo tomar.

Hoy el PP catalán es la cuarta formación política en la cámara catalana, sobrepasando a la formación política de VOX, aunque los populares deben vigilar de cerca la formación de Santiago Abascal, ya que la misma se ha mantenido fuerte en sus feudos y muy concretamente en los municipios donde cuenta con concejales. El resultado del PP, acerca más que nunca a que Alberto Núñez Feijoo, sea el Presidente del Gobierno de España.

La crónica anunciada de la desaparición de Cs era evidente, producto de la cabezonería y torpeza de Carlos Carrizosa, que prefirió seguir hacia delante con sus siglas, que no fusionarse con el PP, que hubiera sido sin duda alguna la decisión más inteligente y productiva para el constitucionalismo catalán. Muchos votantes de Cs volvieron a su casa, es decir al PP.

El escenario político es complicado a la hora de formar un gobierno, ni el PSC suma con el bloque de izquierda, ni tampoco los independentistas entre ellos, esperemos que no tengamos que volver de nuevo a las urnas, mientras tanto que corra el tiempo para que Pedro Sánchez continúe en su zona confort.