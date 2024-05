La química no entra en campanya

Creado: Actualizado:

Les eleccions d’aquest diumenge son transcendentals des de molts punts de vista i aquests dies els polítics s’ha afanyat a posar sobre la taula els temes que, des de la seva estratègia, consideren que poden ser més determinants a l’hora de decantar el vot dels ciutadans. S’ha parlat, com no pot ser d’una altra manera, del dret a l’habitatge, de sostenibilitat i polítiques mediambientals -amb la sequera de rerefons-, d’igualtat, del repartiment de la riquesa, de fiscalitat, etc. Amb el rerefons habitual de les grans qüestions identitàries i d’encaix territorial i dels possibles pactes de governabilitat a partir del 12M.

I tot això és molt rellevant. Però des del Camp de Tarragona, i com a agent social, hem trobat a faltar que no es parli d’un sector com el químic, que és el principal motor econòmic de les nostres comarques amb gairebé 40.000 llocs de treball que en depenen directa o indirectament i una gran incidència en el nostre PIB. Un sector que es troba en un moment decisiu per les dinàmiques globals, amb reptes molt importants al davant, alguns dels quals depenen en gran mesura del que pugui fer l’Administració.

La química, la de Tarragona i la de tot el món, té el repte de descarbonitzar-se i d’evolucionar cap a la fabricació de productes de més valor afegit, en la línia de la sostenibilitat i l’economia circular. I això suposa assumir grans inversions, unes apostes que les empreses ja tenen en els seus fulls de ruta. Però una empresa, abans de fer un pas en una determinada direcció, necessita garanties.

A grans trets, la química necessita un marc jurídic estable, una fiscalitat estimulant i, molt especialment, més agilitat en les tramitacions. Un aspecte aquest darrer on les empreses del sector són molt crítiques amb l’administració catalana i on necessitem millorar, i molt, perquè no es consolidi com un gran desavantatge competitiu per a les nostres comarques en relació a altres zones del planeta on les empreses es troben una administració exigent en les exigències mediambientals o de seguretat, però molt més ràpida i eficient a l’hora de materialitzar les tramitacions.

Els sindicats treballem per defensar els interessos dels treballadors. I el primer de tots és que les empreses siguin competitives per crear llocs de treball i que sigui de qualitat. Per això és fonamental que els partits polítics i les administracions interioritzin que han de donar el màxim suport als sectors econòmics clau, i el sector químic de Tarragona ho és. Nosaltres ja ens encarregarem que, com és la tònica dominant en aquest cas, les condicions de treball siguin les adequades per, entre tots, contribuir al desenvolupament social i econòmic del nostre territori. Necessitem que la química tingui més presència, a les campanyes electorals i a les agendes dels governs.