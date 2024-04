Reus, ciutat amb orgull emprenedor

Creado: Actualizado:

Més enllà d’una opció laboral per guanyar-se la vida, emprendre és la voluntat d’innovar, fer créixer i millorar el desenvolupament socioeconòmic de l’entorn on en desenvolupa l’activitat empresarial. En definitiva, de casa teva, del lloc on vius. Aquest dimarts, 16 d’abril, se celebra el dia mundial de l’Emprenedoria, una data marcada al calendari que pretén, precisament, posar en valor i donar visibilitat d’aquest esperit.

Històricament, Reus –i la seva gent-–ha estat sempre caldo de cultiu per a l’emprenedoria. Des de petits negocis familiars que perduren en el temps fins a empreses que han conquerit mercats internacionals, la nostra ciutat ha estat l’escenari del naixement de multitud d’idees innovadores que han millorat la qualitat de vida de la ciutadania i han dut el nom de la ciutat arreu del món. El seu esperit innovador i la seva capacitat per generar nous models de negoci són pilars fonamentals de l’economia del Camp de Tarragona, i també de Catalunya, impulsant-la cap a un futur més prometedor.

Tanmateix, l’èxit no ha estat únicament una qüestió de coratge individual. Des del govern de l’Ajuntament de Reus i l’administració pública treballem sense aturador perquè aquest caldo de cultiu continuï perdurant en el temps. I ho fem donant les eines necessàries per garantir que qualsevol emprenedor pugui fer realitat el seu somni: assessorament, ajuts i projectes com Reus Espais Vius, que és una mostra evident de l’impacte directe de l’emprenedoria en el seu entorn immediat, a més d’iniciatives de col·laboració publicoprivades, com serà la futura Escola d’Oficis.

La feina, però, no s’atura aquí. Com a comunitat, tenim la responsabilitat de crear un entorn que continuï fomentant l’emprenedoria, mitjançant polítiques de suport, formació i col·laboració. Només així podrem assegurar un futur prometedor per a la nostra ciutat i la resta del Camp de Tarragona, garantint un llegat que continuï inspirant i beneficiant a les generacions futures.