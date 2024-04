Savinosa: ¿Sendero o carretera?

Creado: Actualizado:

El proyecto de Camino de Ronda a la playa Savinosa, que las cuatro administraciones nos presentan tan ufanas, tan contentas de haber sido capaces de “mover ficha” por fin en este espacio litoral, es como una lengua urbana de 700 m de largo y 5 m de ancho que se aplica sobre la naturaleza, impidiendo que la naturaleza se acerque a la ciudad. Alejar el campo de la ciudad, para que cueste más llegar a él.

Esto en un momento en que la posibilidad de hacer senderismo por nuestros bellos paisajes litorales empieza a ser una de las marcas de Tarragona. El itinerario senderista Tarragona-Tamarit empieza a ser muy conocido, como vemos con solo consultar internet. Y no nos preocupa que se conozca, porque la gente que camina por senderos suele mirarse la naturaleza con respeto, sintiéndose inmersa en ella, sin ensuciarla ni maltratarla.

Es como si en Marsella, una ciudad desde la que también es posible adentrarse desde el casco urbano, siguiendo un sendero, hasta un espacio de costa natural (nuestra ciudad es, todavía, otro ejemplo de este auténtico lujo), se gastaran el dinero en sustituir 700 metros de ese sendero por una pista de 5 metros de ancho con un suelo plano para que pasen personas y bicicletas.

Es también el caso de l’Ametlla de Mar, donde el GR-92, que bordea la costa, es una de las más genuinas atracciones tanto para el turismo como para sus habitantes. Hace cosa de una década, al Ministerio de Medio Ambiente se le ocurrió desnaturalizarlo con un camino de ronda que machacaría los 13 km que la separan de l’Ampolla de Mar. Recuerdo que cuando lo vi en el periódico, me desplacé a su ayuntamiento para conocer el proyecto, y mientras esperaba me fijé en el tríptico de presentación del municipio: en portada lucía una foto del bello paisaje natural que querían desfigurar con el camino de ronda. Mis alegaciones fueron apenas tres folios, con aquella misma foto, y un texto en el que les decía que iban acabar con el paisaje que habían elegido para su promoción turística.

Una semana después me telefoneó un técnico del ayuntamiento diciéndome que habían encontrado muy razonables mis alegaciones. También hubo una marcha de protesta contra el camino. El proyecto se retiró.

Un gran problema es que, aunque ahora se impusiera el respeto a éste paisaje litoral cercano, sería seguramente una victoria efímera, ya que cada vez que la Delegación de Costas (o cualquier otra administración) disponga de unos millones de presupuesto que le convenga gastar, mirará los pocos tramos naturales que nos quedan y pensará: “Allí vamos a invertirlos, aún nos falta ‘coser’ aquel tramo de costa”. Esa era la expresión que usaban en los proyectos del 2005, que finalmente se consiguieron retirar, y que urbanizaban desde Tarragona ciudad hasta la desembocadura del Gaià, es decir: la joya de nuestra red senderista.

!Qué mejor idea que seguir “fajando” el poco litoral natural que va quedando...! Además, no se necesita ni permiso de la Generalitat ni del ayuntamiento (aparte de que les cuesta poco obtenerlo). En cambio, a los ciudadanos, cuánto nos cuesta siquiera obtener un poco de información previa, y no digamos algo de participación. Nos resulta muy difícil enterarnos de estos proyectos antes de que las máquinas se pongan a realizarlos. A veces pasamos por allí un fin de semana y los vemos acabados (las máquinas trabajan muy deprisa). Al parecer nuestros “representantes” en las distintas administraciones desconocen la existencia del Convenio de Aarhus, cuyo nombre completo es «Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales».

Un sendero nos da la sensación de estar dentro de la Naturaleza. En un camino aplanado la estás viendo desde fuera. Ni para las familias con niños es adecuado. Aparte de la interacción con las bicicletas (que no se saldrán de su carril, pero los niños sí), un niño en un sendero aprende, entre otras cosas, a moverse con cautela, pero sobre una pista no aprende casi nada, y si la pista está tan cerca de un acantilado, corre peligro.

Un camino, cuanto menos llame la atención mejor. Lo bonito es conseguir, con sensibilidad, que pase desapercibido. Lo que se haga tiene que estar integrado. No se pueden hacer actuaciones que rompan el paisaje: eso es algo propio del siglo pasado. El espacio queda urbanizado, conquistado a la naturaleza. Ya no es un sendero: podemos poner la planta de los pies con rigidez, sin la flexibilidad necesaria en los caminos que no son planos, una flexibilidad que resulta tan interesante para nuestra columna vertebral, nuestras rodillas... y nuestro cerebro! En un camino así, ¿qué hemos conseguido? Banalizar el paisaje y nuestra experiencia del mismo. Seguimos andando por la ciudad.

Aun así, si el camino fuera la mitad de ancho... al menos visualmente, no “dominaría” tanto el paisaje. No sería una faja, sino una cinta. En cuanto a las bicicletas, no hace falta que pasen por allí, habiendo otras opciones por dentro del Preventorio, y estando ya prevista la pacificación de la antigua N-340 y la inclusión en dicha vía de carriles bici.

Nos dirigimos a nuestro Alcalde, y a las demás administraciones, para pedirles que nos devuelvan los Morrots de la Savinosa sin esa vía urbana de 5 metros, tal como les llegó a ellos después de tantos siglos, y que hagan posible la conservación de los tramos que quedan naturales en nuestro paradisíaco litoral.

1. Lola Paniagua Valle

2. Mireia Bas Baslé

3. Montse Bosquet Ardévol

4. Jordi Llort Figuerola

5. Santiago Sempere Securún

6. Maribel Gonzalez Valderas

7. Adolfo Chilán Araujo

8. M.CarmenAbellánRuiz

9. Antonia María Sánchez López

10. Helena Lucas Sanabrias

11. Ignacio Moralejo Ledo

12. Griselda Figuerola Serra

13. Isabel Sardà Gual

14. Jordi Martínez Torres

15. Juliana Torres Flores

16. Lola Moreno Estepa

17. Amadeu Ferrari González

18. Silvestre Morros Rimbau

19. Juan Enrique Navarro Pérez

20. Pere Papiol Rovira

21. Barbara Latham

22. Solsieray Montori Soler

23. Verónica Zamora Jimenez

24. Alejandra Martín Fadón

25. Maria del Pilar Nieto Bagan

26. Amanda Artigas Benítez

27. Didac Gassó Ariño