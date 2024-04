Cambrils pot amb el Garbí

Creado: Actualizado:

En aquesta darrera Setmana Santa les garbinades ens han acompanyat en dues ocasions. Llàstima pels nostres veïns i visitants que no han pogut aprofitar de ple aquests dies de descans. El pitjor ha estat l’efecte sobre les nostres platges que han hagut de ser arranjades dos cops seguits. M’ha fet gràcia que en algunes xarxes socials es criticava l’Ajuntament per haver arranjat les platges per a continuació haver de fer-ho per segona vegada. Què penós aquells que es riuen del mal aliè. Els haurem de recordar la dita popular que «el temps és boig» i també la dita que «la veritat sempre sura, com fa l’oli amb l’aigua». En tot cas el que haurien de fer és agrair als treballadors municipals, tan els de brigada com l’equip d’Esports, Turisme i Platges per la dedicació a fer-nos la vida més fàcil.

Aquest més de març hem conegut els primers pressupostos del Govern de coalició. No puc entrar en detall però si valorar algunes de les seves característiques. Ha sobrepassa els 53 milions d’euros, 5 més que el de l’anterior govern. Hi ha diverses raons per aquest increment.

En primer lloc per l’increment de les aportacions de l’Estat. Però el més important ha estat l’increment de l’IBI. L’Ajuntament de Cambrils només ingressava per mantenir la pròpia estructura. Semblava que podéssim estar en una situació de progressiva decadència, sense inversions i amb uns serveis públics (carrers, voreres, cablejats...) impropis d’aquesta ciutat que es vol dir capital. L’aportació d’aquest increment als pressupostos ha estat de 1,8 milions.

Compto que la prudència de l’Alcalde i la capacitat de gestió del seu equip invertirà amb eficiència aquest important volum de diners.

Reitero la importància de les inversions en aquest Pressupost 2024. En adequació d’aparcaments han previst 145.00 €; la reparació i pavimentació de carrers amb 400.000 €; les inversions en policia i mobilitat de 57.000 €, la compra d’una nova hidronetejadora o les partides socials on l’ajut a domicili pels avis i avies dependents ha pujat quasi mig milió d’euros. Finalment es prioritza també l’arranjament de parcs i jardins i de zones de jocs infantils.

Personalment em sona bé la música i confio en els músics. Alfredo Clua és un home que se’l ha de conèixer. És imbatible a la distància curta. Transmet honradesa i sinceritat. És empàtic i sap escoltar. Ha posat en marxa en aquests primers 9 mesos una relació des regidors amb els veïns que s’ha mostrat exitosa i ell mateix no rep al seu despatx a AAVV, Comunitats de propietaris i particulars que volen plantejar un problema. És l’Alcalde que es trasllada al lloc on es manifesten les queixes. Com diu l’Alcalde escoltant ja tens mig problema resolt. I també ajudarà que el garbí no torni a passar per la Costa Daurada.