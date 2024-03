Recollida selectiva, una quimera impossible a Vendrell

Creado: Actualizado:

Recentment, llegia a la premsa que la ciutadania de Cunit havia convocat una manifestació on demanaven que es fessin canvis en el sistema de recollida perquè no veien clar la recollida porta a porta. Aquest notícia, sumada a la manifesta incompetència del Consell Comarcal del Baix Penedès per tirar endavant el nou contracte de recollida de residus, en feia pesar en la situació en la qual ens trobarem aquest any 2024 quan comencin a explicar-li al moltes zones del municipi que entra en funcionament el sistema de recollida porta a porta o en altres zones on s’hauran d’implementar sistemes de recollida a través de contenidors amb obertura intel·ligent. Per aquest motiu a través d’aquest article vull fer pública la meva impressió sobre els problemes que tindrem a la nostra vila per culpa de la incompetència del Consell Comarcal, sumada a la deixadesa de l’Ajuntament de Vendrell que ens porta capa el més absolut desastre.

El primer cal per poder parlar amb una mica de propietat d`aquest tema, és aportar unes dades locals que ens facin tenir una visió de conjunt, per aquest motiu cal dir que a Vendrell el sistema de recollida selectiva compta majoritàriament amb una infraestructura de 1510 contenidors oberts, estesa per la major part del municipi a excepció dels nuclis de Sant Vicenç de Calders, el Nou Vendrell i Torreblanca que fan recollida porta a porta. Les dades sobre la recollida selectiva deixen pales que estem molt lluny d’ aconseguir els objectius marcats per la UE pel 2025 del 55% de residus reciclats, perquè el percentatge que reciclem cada any és de 30% i el que enviem al contenidor de rebuig és de 70%. Cal destacar que durant el primer mandat de l’alcalde Kenneth Martínez 2019-2023 hem pagat 7.477.378,89 € aproximadament, en despesa per desfer- nos de 67.509.907 de tones de residus que acaben al contenidor gris. Sobre l’empresa que fa possible aquest desastre de dades, cal afegir que ECOBP és l’empresa que gestiona la recollida i que es un consorci públicoprivat, gestionat des del Consell Comarcal del Baix Penedès, el contracte està prorrogat des de fa 3 anys perquè s’ha de fer una nova licitació que mai arriba.

Aportades algunes dades rellevants de la situació de la recollida de residus, que posin a tothom en context i veien el que està passant al municipi de Cunit, caldria dir que amb la situació actual de deixadesa municipal i comarcal, més tard o més d’hora portarà Vendrell a trobar-nos amb el mateix problema. El nostre municipi s’enfronta a una transformació en el sistema de recollida selectiva que requereix pedagogia i molta implicació ciutadana per poder tirar-lo endavant, però en comptes de trobar aquesta implicació ciutadana a l’Ajuntament de Vendrell amb el seu batlle al davant, l’únic que els preocupa, és apujar les taxes de recollida de residus sense donar explicacions, a la vegada que no es treballa a la pedagogia necessària per fer entendre a la gent que cal reciclar. El missatge que l’Ajuntament de Vendrell està enviant a la ciutadania no farà que la gent recicli perquè s’està generant una desafecció important amb aquesta qüestió. A la vegada ens trobem que la deixadesa del Consell Comarcal en fer el nou contracte, ens està perjudicant enormement perquè el sistema de contenidors oberts no funciona i ens genera una despesa molt elevada que continua creixent i llastrant l’economia de la ciutadania perquè les xifres de recollida selectiva són baixes i les del contenidor de rebuig són molt altes. A totes les qüestions plantejades caldria afegir que el sistema porta a porta o el de contenidors d’obertura intel·ligent suposaran noves pujades donat que tant el material necessari per tirar-lo endavant, com l’aplicació de la taxa per generació suposarà que els costos de recollida s’imputin de forma directa al ciutadà portaran a noves pujades en 2025 per complir el que estipula la nova llei de residus i molt possiblement fins a 2026 els ciutadans no puguin rebre el beneficis de la taxa per generació.

Per tot el que s’ha exposat i davant la nefasta situació a la qual ens està portant el senyor Kenneth Martínez com a alcalde de Vendrell, cal demanar-los canvis significatius a l’hora de gestionar perquè la factura d’aquest desastre la paguem tots plegats mentre els beneficis se’ls emporten els de sempre. Cal demanar al Consell Comarcal del Baix Penedès que faci d’una vegada el nou contracte i que posi en marxa mesures per canviar la situació perquè són corresponsables de la situació al Vendrell. Per últim, cal adreçar-se a la ciutadania per demanar-li que passi el que passi reciclin la brossa, perquè no fer-lo serà dolent pel planeta i a la vegada molt mes costos per les nostres butxaques. Per últim m’adreço a tots per dir-los que reciclin als que en governen a Vendrell perquè no fer-lo ens portarà altre pla d’ajust i un municipi molt pitjor.