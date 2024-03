La Setmana Santa reusenca

Creado: Actualizado:

El passat 14 de febrer, iniciàvem la Quaresma, els quaranta dies abans de Pasqua. Amb la crema de les palmes, palmons i llorers beneïts el Diumenge de Rams de l’any passat obtenim la cendra que ens fou imposada el Dimecres de Cendra. Una cendra que és símbol de caducitat de la condició humana, signe penitencial i de conversió, que ha de ser l’aspecte dominant durant tota la Quaresma. Una cendra usada ja en temps pretèrits i que es reflecteix en l’Antic Testament, com per exemple a Jdt, 4-11 «Tots els israelites que vivien a Jerusalem, homes, dones i criatures, es prosternaven amb el front a terra davant el santuari, amb el cap cobert de cendra, i descobrien la roba de sac davant el Senyor.» Comencem a fer camí per viure amb intensitat el Tríduum Pasqual.

La Setmana Santa és a tocar, els reusencs ho notem al passar per les peixateries velles, la Vella Quaresma, típica en el costumari català, roman penjada al bell-mig de l’arc més proper a la Capella del Santíssim de la Prioral. Setmana a setmana els infants de les diferents escoles de Reus participen en l’acte de serrar-li una cama, fins a arribar a la setena. Un calendari molt visual que ens vaticina l’arribada de la Setmana Santa, ja que simbolitza aquesta etapa d’abstinència, penediment i dejuni.

La Setmana Santa és a tocar. Els catòlics comencem a fer magre els divendres i a l’aparador del Barato ja hi trobem exposats amb cura tots els elements necessaris que qualsevol confrare ha de menester durant les processons: cucurulles, cíngols, cordons, borles, guants, «golilles», mantellines, etc. No hi poden faltar tampoc les mítiques miniatures penitencials de les diferents confraries de la ciutat. Tothom s’atura embadalit a guaitar, des dels més grans als més menuts.

La Setmana Santa és a tocar, comencen els nervis i les confraries s’afanyen a ultimar els detalls que han preparat de fa setmanes, inclús mesos. L’Agrupació d’Associacions de Setmana Santa s’afanya a tancar el programa general, el cartell de la Setmana Santa 2024 ja s’ha presentat oficialment a l’opinió pública i els actes de les confraries estan ja distribuïts en el calendari confrare de tots aquells que formem la Setmana Santa. Els elements identificadors dels diferents gremis, confraries, germandats, arxiconfraries i congregacions: estendards, banderes, penons, guions, insígnies i medalles ja es comencen a veure per diferents punts de la ciutat.

La Setmana Santa és a tocar. Els confrares i congregants quadrem agendes per participar en la majoria d’actes, viacrucis, conferències quaresmals, vigílies d’oració, ofrenes de ciris pasquals, presentacions d’opuscles, exposicions, etc. Es respira ja olor als dies Sants, olor de cera i encens...

La Setmana Santa és a tocar, les bandes de cornetes i tambors, que fa mesos que assagen als afores de la ciutat, ja tenen el repertori triat. Treuen brillantor als instruments de vent, trompetes i cornetes. Els uniformes dels músics surten dels armaris, i també ho fan les vestes, capes i cucurulles dels penitents. Les modistes fan els arranjaments necessaris als infants que estan en temps de creixença. El gremi de floristes guarneix els Sants Misteris amb lliris, gladiols, roses... Prenen protagonisme també els clavells, els vermells, símbol de la Passió i sacrifici, vermell de la sang vessada per la redempció i, els clavells blancs, símbol de puresa i innocència.

La Setmana Santa és a tocar i ja ens trobem a les portes de la ciutat Santa de Jerusalem amb palmes i palmons, branques d’olivera i llorer, és Diumenge de Rams! I els catòlics sortim a les places a rebre Jesús, que ve muntat en un pollí. Com ens descriu l’Evangelista Marc: «Molts van estendre els mantells pel camí, i d’altres, ramatge que tallaven dels camps. Els qui anaven davant i els qui seguien darrere cridaven: — Hosanna! Beneït el qui ve en nom del Senyor! Beneït el Regne que arriba, el Regne del nostre pare David! Hosanna a dalt del cel!» Mc11,1-10. Però aquesta rebuda tan triomfal no va agradar a les autoritats de l’època i va afegir encara més tensió entre Jesús i el poder establert.

La Setmana Santa ja és una realitat i és que, amb la lectura de la Passió, el Diumenge de Rams, comencem a la Setmana Santa. És Dimarts Sant i els carrers s’omplen de vestes, atxes, creus guia, tambors... Els passos fan aparició a les places, els infants reben les últimes indicacions i estendards, fanals, armats i bandes ja són al seu lloc. Comencen les Solemnes Processons, una catequesi pública dels últims dies de Nostre Senyor Jesucrist. Els penitents, silenciosos, fem camí amb Jesús en el calvari, a poc a poc i sense fer soroll ens preparem per viure el Tridu Pasqual, acompanyant els misteris amb la llum tímida dels cirials avancem tots junts cap a la joia de la Pasqua.

Bona Setmana Santa i que tingueu una joiosa Pasqua de Resurrecció.