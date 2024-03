Reus, una ciutat per Gaudir

Creado: Actualizado:

La setmana passada vam presentar l’estudi d’impacte econòmic de la campanya de Nadal a Reus. La investigació, a càrrec de l’empresa CERES, ha quantificat en uns 67,5 milions d’euros el retorn als comerços i els negocis ubicats a Reus. Una xifra positiva que certifica les bones sensacions que vam tenir durant les sis setmanes que dura aquesta campanya en què vam veure els carrers de Reus plens de gent i vida.

Aquesta és una quantitat que determina, novament, la força del comerç reusenc, amb una àmplia oferta estructurada, i reforça l’estratègia d’una ciutat pacificada, dissenyada per a les persones, amb una gran oferta d’aparcaments municipals a uns preus accessibles i amb una proposta d’oci familiar i cultural molt competitiva pensada per a tot tipus de públic.

D’aquesta manera, Reus es consolida, clarament, com a una destinació nadalenca i d’oci de referència a Catalunya. Una ciutat atractiva, tant per aquells que ens visites com per als reusencs i reusenques, que supera la frontera temporal del Nadal.

I és que molt poques urbs poden oferir tot allò que ofereix Reus al llarg de l’any. Totes aquelles coses que la gent pot fer durant el seu temps lliure. Em refereixo a anar de compres mentre passeges, allargar l’estada i fer un àpat a la ciutat, si vens de fora aparcar ràpid, visitar algun element patrimonial, anar a un concert, sortir de festa…

En aquest sentit, hi ha dues dades més que certifiquen aquesta realitat. Un 60% dels visitants van anar a dinar o sopar als locals de restauració reusencs, una despesa econòmica significativa que no s’ha recollit en aquest estudi econòmic ja que s’ha centrat en l’àmbit de les compres de Nadal. I la segona, i per a mi, més important, és que un 84% dels visitants recomanarien venir a Reus per Nadal. Aquesta xifra s’eleva al 92% en el cas dels residents a Reus. A més, valoren la proposta nadalenca de la ciutat amb una nota mitjana de 8,5 sobre 10.

Per tant, unes xifres molt bones que corroboren l’aposta valenta que s’ha fet enguany amb aquesta campanya a Reus i que, a la vegada, ens planteja un repte de cara els propers anys. El repte de seguir creixent com a la ciutat referent del Nadal i de l’oci a Catalunya perquè Reus és una ciutat per Gaudir, durant el Nadal i també la resta de l’any.