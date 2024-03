Conveni Córner: un paraigua molt fort

Creado: Actualizado:

Un total de 32 agents turístics i municipals del territori han signat un Conveni Córner per l’any 2024, una iniciativa que té com a objectiu sumar esforços per a potenciar la marca Costa Daurada i les Terres de l’Ebre. Aquest any, l’aliança ha sumat tres nous participants: Valls, Salou y la Mancomunitat pe¡l Desenvolupament Integral del Territori (MIDIT Terres de Mestral).

Es tracta d’una iniciativa que va començar fa 20 anys i que compta amb 400.000 euros de pressupost, el 70% és l’aportació de la Diputació i l’altre 30% el posen la resta de signants. Amb aquests diners es finança la presència a cinc fires del sector: ITB (Berlín), World Travel Market (Londres), Fitur (Madrid), B-Travel (Barcelona) i Navartur (Pamplona), i una campanya conjunta per atraure el públic de Catalunya, la resta d’Espanya i França.

Conveni Córner és una eina imprescindible per poder promocionar cadascun dels municipis i les entitats que sols seria molt dificultós arribar als possibles turistes. D’aquesta manera amb l’accent i la diversitat singular de cada ens, se sumen esforços per potenciar tot el territori.

El conveni Córner regula la participació conjunta i coordinada de totes les administracions i entitats al programa de fires i promocions i a les campanyes de publicitat del Patronat de Turisme de la Diputació. El conveni contempla la participació en fires internacionals, estatals i nacionals i una campanya de publicitat que preveu accions també en aquests tres àmbits geogràfics.

La presidenta de la Diputació, Nomení Llauradó, ha assenyalat que el conveni Córner «exemplifica molt bé tot allò que perseguim com a ens supramunicipal: la cooperació i el foment del desenvolupament econòmic i social». Llauradó ha assegurat que la promoció de la rica oferta turística de casa nostra, tant a les Terres de l’Ebre com a la Costa Daurada, forma part dels reptes de la Diputació, «reptes que plantegem des de la perspectiva de la sostenibilitat i que hem d’abordar des de les aliances i la suma d’esforços». Finalment, la presidenta de la Diputació s’ha referit a la llarga trajectòria del Córner: «16 anys a les Terres de l’Ebre i dues dècades a la Costa Daurada, que posen de manifest la sintonia entre el teixit socioeconòmic del territori i les institucions locals».

L’objectiu d’aquesta plataforma és sumar estratègies per traslladar al possible turista la diversitat i riquesa de la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre i propiciar que les visiti. Tot plegat permet proporcionar a tots els participants una estratègia potent de promoció i de difusió dels atractius turístics de la destinació. Així mateix, ens hem de referir a l’evolució dels mecanismes de promoció emmarcats en el Córner al llarg d’aquests anys, com la creixent aposta per les campanyes de màrqueting online o per les campanyes singularitzades.

Amb el Córner tothom és més visible. Aquesta fórmula de participació col·lectiva reforça la imatge de marca amb uns costos de participació més assequibles i ajustats que si es fessin de forma individual. El món turístic és molt competitiu, per tant, el Conveni Córner, sens dubte, és un paraigua molt fort.