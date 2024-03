Elecció de col·legi: avui decideixes el seu demà

Creado: Actualizado:

Actualment, una de les principals preocupacions de pares i mares es trobar un centre escolar adequat pels seus fills, tant pel tipus d’estudis, com per l’estil d’educació que ofereixen. El projecte pedagògic és la base per l’elecció d’un col·legi. És un moment molt important en la vida dels infants. S’han de valorar de forma subjectiva totes les opcions possibles. Es tracta d’una decisió complexa i de gran responsabilitat, ja que els nens passaran allí entre cinc i vuit hores diàries.

Els pares han de dedicar un temps per fer una bona elecció, ja que pot significar molt, a favor o en contra, de l’educació i la felicitat de tots. Assistir a les jornades de portes obertes pot resultar molt interessant per conèixer les instal·lacions, veure les aules, conèixer els professors, parlar amb algun membre de l’equip directiu del sistema educatiu. Malgrat tot, després de la visita és han de deixar reposar les dèries per sospesar correctament la decisió final. Es han de valorar no exclusivament l’etapa d’educació infantil, si escau, sinó la primària i la secundària també.

Els experts recomanen tenir en compte els següents aspectes: 1. Projecte educatiu. Disposa d’alguna orientació pedagògica específica?; 2. Ubicació del centre. La distància entre el domicili familiar i el col·legi és un factor a valorar. La comoditat i facilitat entre trasllats és un element a tenir en compte; 3. Idiomes. En el món globalitzat en el qual estem l’idioma és bàsic. Centre bilingüe? Altres idiomes? Professors nadius?; 4. Serveis educatius especials. Si l’estudiant necessita una ajuda extra, el centre disposa amb les eines adequades?; 5. Estat de les instal·lacions. Disposa de la llum i mobiliari adequat? Hi ha instal·lacions esportives i de lleure suficients?; 6. Professorat. La relació entre els professors i els alumnes influeix de manera considerable en el benestar emocional del nen i en el seu procés d’aprenentatge. 7. Feedback del nen. L’alumne s’ha de sentir còmode al centre escolar, tant amb el professorat com amb els companys i 8. Activitats extraescolars. Per desenvolupar competències i habilitats.

El sistema educatiu català està mediatitzat pel darrer informe Programa per l’Avaluació Internacional dels Estudiants/PISA que analitzava el nivell dels estudiants de quart d’ESO (15-16 anys) Els estudiants catalans van ser els que més van baixar en les seves competències en matemàtiques, amb una caiguda de 21 punts i en lectura 38 punts. Aquest descens està relacionat amb la complexitat social del nostre territori. En termes absoluts Catalunya ha estat, entre el 2015 i el 2023 la segona comunitat espanyola que més població immigrant ha rebut de manera sostinguda. També hem de considerar que PISA és una eina estandarditzada que no té en compte els talents múltiples que hi ha a cada país i regió.

El termini de les inscripcions s’iniciarà el mes de març. L’elecció de col·legi és un tema força important, que segur és motiu de moltes converses familiars i els pares hauran de triar un centre, però sempre hauran de pensar que el que avui decideixen serà el seu demà.