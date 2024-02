Un espai de ciutat inspirador i reconegut

Creado: Actualizado:

Lax Acompanyar les famílies en el comiat als seus difunts. Oferir a la ciutadania cada vegada més possibilitats de recordar-los, avançant-nos a la diversitat canviant de la societat en les formes de viure el dol. Crear espais específics per al dol perinatal, per al dipòsit de cendres, per a la custòdia d’urnes. Dignificar espais d’enterrament vinculats a moments històrics assenyalats de la ciutat.

Cuidar el Cementiri General com un conjunt urbanístic harmònic, on conviuen l’espai públic i els nínxols i mausoleus privats. Un conjunt on hem sabut conservar la zona de les fosses històriques (conegudes popularment com les Creus) al costat dels panteons, els monuments més visibles al costat d’espais íntims.

Crear activitats per oferir contextos al dol personal i col·lectiu. Que puguis anar al cementiri a recordar les persones estimades, sentint-te acomboiada per una música, per unes paraules o per una proposta escènica respectuosa, que acompanya sensacions i convida a expressar-les. Que la visita al cementiri reveli aspectes i històries que no coneixies de la teva ciutat. Que la ruta dels punts assenyalats es converteixi en una passejada per l’art del país del darrer segle i mig.

Avançar-nos als canvis socials i de mentalitat i a les noves necessitats de la ciutadania, a partir d’observar i escoltar el que expressen les nombroses famílies que cada any visiten el tanatori i el cementiri. Donant la paraula a les persones afectades en cada cas i buscant l’excel·lència en l’atenció.

Això és el que fem des de fa dècades els Serveis Funeraris Municipals de Reus, i que ha merescut el reconeixement per al Cementiri General de Reus com a Millor Cementiri de l’Estat, les fosses històriques com a segon millor monument funerari, i la proposta escènica “Retrobaments” creada per Irene Benavent i el seu equip expressament per al nostre cementiri, com a tercera millor activitat.

Aquest premi, que vam recollir fa pocs dies (hem estat l’única ciutat de l’Estat a recollir un triple premi), reconeix l’enfocament de servei públic amb què l’Ajuntament de Reus gestiona el seu cementiri, sempre centrat en la ciutadania des que el 1871 va ser creat expressament com a espai obert a tothom, pensés el que pensés.

Devem aquest premi a totes les persones que han treballat als serveis funeraris des del 1871, que els han donat el caràcter professional, obert i de servei públic de qualitat que tenim avui i que han cuidat el Cementiri General com un espai de ciutat que acull milers de vivències i sentiments íntims mentre treballa per ser un lloc acollidor i inspirador per a les reusenques, els reusencs i també per a les persones que ens visiten.