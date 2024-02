Creado: Actualizado:

Des de fa més de deu anys es va anunciar per primera vegada que al Camp de Tarragona s’ubicaria un macrocasino. Primer era l’Eurovegas, després el setembre de 2012 BCN Word, i ara Hard Rock. Ja han passat dotze anys que la Generalitat va manifestar la possible arribada d’aquest complex, que incloïa casinos, hotels, àrees comercials i de lleure en l’àmbit del Centre Recreatiu i Turístic (CRT) de Vila-seca i Salou. Era un complement ideal a Port Aventura. La major part del teixit econòmic, polític i social del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre han manifestat en diverses ocasions el seu suport a la inversió, demanant a la vegada celeritat en la seva execució. Els pressupostos de l’any 1923 van ser aprovats pel Govern d’Esquerra Republicana i el PSC contemplant que aquest projecte ja s’iniciaria.

No ha estat així i ara el Hard Rock torna a cobrar protagonisme en les negociacions. Port Aventura també va ser qüestionat en el seu moment, i ja porta aquí gairebé trenta anys. Ara tothom sap que va ser una molt bona decisió pel territori, també es considera aquesta inversió com una gran oportunitat per desestacionalitzar la temporada turística i crear mils de llocs de treball. A més, atreu nous mercats emissors, com el nord-americà, el xinès, el rus o d’altres països emergents, apuntant al turisme de qualitat. El joc no és l’únic objectiu, a l’oferta tenim superfícies temàtiques, convencions, congressos, concerts i activitats culturals.

BCN World proposava 6.000 milions d’inversió, 20.000 llocs de treball directes i 20.000 més indirectes, 6 ressorts amb 12.000 habitacions, i palau de congressos, un auditori i l’expectativa d’atreure 10 milions de turistes l’any a la Costa Daurada. El projecte era d’Enrique Bañuelos i Veremonte com a impulsors. El 2015 l’empresa abandona la iniciativa: es cansen d’esperar.

Hard Rock redimensiona el projecte a la baixa. Ara existeixen problemes a resoldre: la superfície ocupada, la fiscalitat, la qualitat dels llocs de treball, l’impacte ambiental, entre altres. La situació actual quina és? El Govern d’ERC no contempla cap partida econòmica en els seus pressupostos, mentre PSC i els Comuns ho tenen com pedra angular i línia vermella, respectivament. Pels socialistes és un projecte estratègic del territori, en canvi, els morats demanen l’eliminació definitiva del projecte.

La ‘Plataforma Aturem Hard Rock’ també aposta per a l’impossibilitat d’adaptar-se aquest projecte al Pla Director Urbanístic. Pròximament, la Conselleria d’Acció Climàtica donarà a conèixer l’informe mediambiental, que té caràcter vinculant i decidirà la viabilitat del projecte.

Està clar que PortAventura World guanyaria amb HR, ja que el parc guanyaria més valor afegit. S’ha d’analitzar el moment actual de l’aigua, a més de la sostenibilitat i l’energia. Incloure una gran oferta de shopping de primer nivell és important per diversificar l’oferta. HR no canviaria del tot el perfil del turista que visita la zona, però sí que hi hauria un increment quantitatiu de turistes que, de forma continuada, visitarien el territori. Aquest projecte lúdic ha de contemplar i dimensionar ara tot el seu impacte urbanístic.