Comerç de proximitat, cada cop més lluny

Tanquem els ulls i imaginem la nostra ciutat sense comerç local: botigues, establiments, restaurants o parades de mercat... Com us la imagineu? Jo l’albiro una ciutat trista, on la gent només està de pas i que ha renunciat a construir un gran centre urbà amb el comerç de proximitat com a eix vertebrador. Decididament aquesta no és la ciutat que vull.

Els veïns de Tarragona tenim la responsabilitat de preservar i fomentar el nostre comerç de proximitat, ja que aquest no només ens ofereix productes i serveis, sinó que també contribueix a la cohesió social i a enfortir el teixit comunitari, preservant la nostra identitat, cultura i comunitat enfront de les grans superfícies massificades i repetitives. A més, fer les compres a les botigues del costat de casa impulsa l’economia local.

L’Ajuntament té el deure de crear un entorn propici amb polítiques que afavoreixin el petit comerç. La veritat és que no sé si un «Bus comercial» -en plena campanya de Nadal- que traslladi els veïns de Tarragona a comprar a les grans superfícies és la demostració d’un «entorn propici». La campanya nadalenca és la més important i esperada, però, malauradament, els nostres comerços han hagut de veure cada dia com un bus «passava de llarg» per traslladar possibles clients a fer les seves compres cap a la gran superfície.

Hi ha altres maneres d’ajudar, per exemple, amb incentius fiscals, facilitar els tràmits administratius, campanyes de promoció, ajudes als lloguers i un gran etc. També és important impulsar campanyes de conscienciació per educar la població sobre la importància del comerç de proximitat (inclosos els propietaris dels locals).

Des del govern municipal, no tan sols no es promouen ajudes per incentivar el comerç local, sinó que s’escanya una mica més a sectors com el de la restauració amb un increment de la taxa de les terrasses. L’augment dels preus dels aparcaments municipals i l’increment de zones regulades també són accions que es prenen sense diàleg previ amb les entitats de comerciants i veïnals. Unes mesures que no ajuden gaire a què el tarragoní es quedi a comprar a casa. No hem d’oblidar que de comerç local també n’hi ha als nostres barris i cal tenir presents els mercats i marxants. El Mercat de Bonavista, un dels més grans d’Europa, lluita cada dia per la seva supervivència. Cal continuar aplicant les mesures iniciades en el mandat anterior per a la seva dignificació.

Vivim en una època de transformació de l’activitat econòmica i comercial, el nostre comerç local no n’ha d’estar al marge. La venda en línia i la digitalització no han de suposar cap entrebanc, han de ser oportunitats a l’abast dels comerciants per aplicar i enfortir els seus negocis. Quines polítiques de formació promou l’Ajuntament en el terreny de les noves tecnologies per facilitar que aquesta transformació arribi al comerç de proximitat?

Veïns, administració, comerciants i propietaris, hem de treballar plegats per assegurar-nos que el comerç local continua sent una part integral de la vida de Tarragona. La col·laboració és clau per garantir la sostenibilitat i prosperitat, mantenint així una comunitat forta i cohesionada.