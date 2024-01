Energia pública i neta a Tarragona

Creado: Actualizado:

Tarragona inicià una línia d’actuació determinada quan va entrar a formar part del grup promotor de l’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública (AMEP), tal com es va aprovar en el ple del 19 de febrer del 2021, amb una clara majoria de 23 de 27 consellers. Quan, a l’octubre de 2023, el Parlament de Catalunya aprova l’entrada d’ens locals en el capital social de L’Energètica i que aquesta empresa assumís les funcions de distribuïdora elèctrica es genera l’escenari perfecte perquè l’Ajuntament de Tarragona continuï avançant en la transició energètica i ho faci amb un canvi d’importància cabdal: promocionant l’energia pública.

Produir i subministrar energia d’origen renovable, bastint la sobirania energètica de Catalunya, vetllant per l’equilibri territorial del país i contribuint a la justícia social energètica són els principals objectius de L’Energètica. L’Ajuntament té la gran oportunitat de compartir aquests objectius formant part del capital social de l’energètica catalana, esdevenint així aquesta com a mitjà propi del consistori. Apostar per la col·laboració amb L’Energètica proporcionarà a Tarragona una plataforma efectiva per a la transició energètica, experiència i expertesa, control ciutadà, eficiència en la planificació, accés a finançament públic, promoció de l’autosuficiència, estímuls al desenvolupament tecnològic i alineament amb objectius ambientals. Sense dubte un conjunt que aporta molta força per encarar el camí cap a la sobirania energètica del país i la lluita contra el canvi climàtic.

Tots aquests arguments van ser els que Esquerra Republicana va posar sobre la taula en el darrer ple a través d’una moció, la qual es va aprovar amb una àmplia majoria, amb l’adhesió d’En Comú Podem i el vot favorable del PSC i Junts per Catalunya. Energia pública i sobirania energètica són objectius que a altres partits els hi produeixen rebuig polític i hi van votar en contra; sense sorpreses.

Ara cal fixar quin és l’escenari actual, entre l’Ajuntament i L’Energètica, concretant les necessitats energètiques específiques de la ciutat de Tarragona per determinar les millors oportunitats de col·laboració, identificar les fonts d’energia renovable viables, les necessitats de millora de la infraestructura i definir objectius a curt, mig i llarg termini.

Estem convençuts que aquest camí no l’hem de fer sols com a Ajuntament i per això considerem que L’Energètica és una molt bona companya de viatge. I inclús apostem per buscar més col·laboració, i per això vàrem proposar que s’obrís la porta a la ciutadania i a l’expertesa de Tarragona amb consultes públiques on també hi participessin, entre altres, la URV, entitats ecologistes, Port de Tarragona, Col·legi d’Enginyers, etc. i que es realitzin sessions informatives i altres formes de participació per assegurar que les decisions en temes de transició ecològica reflecteixin totes les necessitats i particularitats de la comunitat.

La transició energètica és una qüestió estratègica i alhora molt urgent, per això s’ha d’abordar al més aviat possible, tenint present que queda molta feina a fer i amb la determinació que amb consens avançarem amb més eficiència.