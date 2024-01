Els avanços i reculades de les ‘polítiques verdes’

Creado: Actualizado:

Els científics identifiquen fa dècades que la crema de combustibles fòssils, gas, petroli i carbó ens ha portat a la malaltia del planeta i les seves espècies. I els científics indiquen a les Nacions Unides, entre els quals la Unió Europea, que l’electrificació total en tot el que sigui possible és l’única solució. A més a més de diversos vectors d’actuació com l’aigua, els residus, la mobilitat, la contaminació, la circularitat, etc.

Vist això, la recepta és clara. Implantar el més ràpid possible els canvis estructurals que siguin necessaris per revertir el funcionament de gairebé tot. En aquest sentit, queda clar a totes les ciutats que cal augmentar el verd per baixar la temperatura, reduir la circulació amb menys carrils a la calçada o l’ocupació d’aquests per aparcament de motocicletes, carrils bici, etc... També el tractament de residus, la dada és clara. El reciclatge amb contenidors normals no funciona. Augmenten ja poquíssim les dades de reciclatge i només els municipis amb Porta a Porta i combinació amb contenidors tancats obtenen resultats molt favorables. Tot això vol dir trencar hàbits que tots tenim gravats al nostre cervell. Si sempre ho he tirat tot al mateix lloc (no és el meu cas) perquè ara m’han de tocar els nassos. Si sempre he passat per aquest carrer, perquè ara m’haig de desviar amb el cotxe. Un cotxe on l’he aparcat on m’ha vingut de gust. Ostres, ara em diuen que haig d’anar deixant el gas, que prohibiran les calderes de gas i gasoil. Que m’han de dir!! Si sempre les he tingut i van molt bé. Els dubtes o els avanços i reculades en la societat al carrer són inevitables, ja que estem en una Revolució Verda, és a dir en un moment de grans canvis en poc temps. En l’àmbit de l’administració, tot i que reflecteix necessàriament la societat, aquesta administració ha d’anar pel davant dels dubtes i ha de ser valenta, tenint en compte que ha de ser el far. Si en els darrers 4 o 5 anys s’han consolidat polítiques de mobilitat, energia, residus, etc. no és el moment ara d’arribar formacions polítiques que, per exemple, en nom de la llibertat, desmunten elements bàsics d’una Revolució Verda que, segons la ciència, és l’única que pot ajudar la humanitat a sortir-se’n de l’atzucac actual.