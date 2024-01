La flexibilitat ens fa més competitius

Creado: Actualizado:

Quan parlem de tendències com la flexibilitat horària i el teletreball, malauradament encara hi ha massa veus empresarials que només hi veuen una amenaça. Des de la seva perspectiva, incrementar la conciliació entre el treball i la vida personal és una pèrdua de productivitat imposada per una tendència social que té en el seu fonament en l’aspiració desmesurada dels treballadors de millorar el seu benestar i la seva comoditat.

El Sindicat de Treballadors no ho veu així, i per això estem reivindicant l’equiparació de drets per als treballadors dels centres productius com els de Tarragona, on estem a anys llum de la flexibilitat i la conciliació de la que gaudeixen els nostres companys que presten els seus serveis a les grans capitals. En aquest cas és, per tant, només una qüestió d’equiparació, perquè la majoria d’empreses del sector ja aplica aquestes polítiques.

I ho fan perquè saben que activar-les és una manera de ser més competitius. En bona part de les feines que aporten més valor, la productivitat no és una qüestió d’horaris, sinó de motivació, de compromís, d’estar alineats amb els objectius de l’empresa. De resultats, en definitiva. I això no s’aconsegueix amb mà de ferro, sinó més aviat per la via del pacte, del consens, de l’empatia. Un professional feliç, amb els objectius ben definits, és més productiu.

I encara hi ha una altre àmbit en què el teletreball, la flexibilitat i la conciliació impacten positivament en la competitivitat d’una empresa: la captació i la retenció del talent. La pandèmia va obrir els ulls a moltes empreses que van comprovar que amb menys presencialisme podien funcionar millor, eliminant rutines improductives i estalviant costos. La tendència ha vingut per quedar-se, i les empreses que no la sàpiguen aplicar perdran talent, perquè per a les noves generacions no tot són els diners, també reclamen temps per a viure. Valors que els «no tant nous» estem aprenent a valorar.

Els sectors industrials de Tarragona han avançat tímidament en aquest camp. Les empreses han de millorar el seu employee branding si volen seguir sumant competitivitat. Els reptes majúsculs que tenim al davant, com la transformació del sector petroquímic per adaptar-lo al nou paradigma energètic i de sostenibilitat, per posar un exemple, només es poden afrontar des del coneixement i la innovació. I això ho fan les persones, les més preparades, les que més valoren aquestes polítiques laborals que, dit sigui de passada, no són cap caprici d’una colla d’acomodats, sinó un rotund progrés per fer una societat capaç de millorar l’encaix entre feina i vida personal. Es deia ‘Estat del Benestar’, oi?