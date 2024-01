Relacions intergeneracionals en la vellesa

Creado: Actualizado:

En aquesta societat són essencials les Relacions Intergeneracionals aquelles que es donen entre persones i grups de diferents edats, on s’intercanvien experiències, fomenten valors com el de la solidaritat, es crea xarxa de suport, s’incrementa l’empatia, integració de les persones, responsabilitat social, comparteixen coneixements...

Els beneficis d’aquestes relacions són molt beneficioses per ambdues parts, per la transmissió de costums, aprendre del passat, molt important a l’hora de trencar mites i prejudicis cap a la imatge de la vellesa , augmenta el respecte, millora l’escolta activa i millora d’habilitats entre moltes altres.

La meva experiència durant anys treballant directament amb persones grans que han viscut aquesta convivència ha estat molt positiva i emotiva i més quant es produeixen de forma espontània i natural amb nens de curta edat, moltes són les activitats i temàtiques que poden realitzar: projectes tecnològics oferint, als joves, eines per lluitar contra la bretxa digital, projectes d’horts, en relació amb el medi ambient, mentories donant suport en la formació o suport a joves amb dificultat en els estudis, compartir allotjament i activitats diverses d’oci i lleure.

Vivim en una societat que per desgràcia aïlla a les persones grans i les exclou d’una manera vergonyosa, a més de trobar-nos amb famílies molt petites on la figura de la persona gran no existeix o nouvinguts on aquest referent resideix en un altre país i perdent el vincle.

Seria molt interessant unir Societats amb relacions de diferents edats i crear un ideal d’una societat per a totes les edats, crear sinergies amb escoles, Centres de persones grans, Llar de jubilats, Instituts i residències on crear un Moviment Social Intergeneracional i crear vincles com a magnífica recepta social aquella que pot prescriure un Facultatiu que evita mals majors i alleugera la nova pandèmia la ‘Soledat’.