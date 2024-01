Tolerància zero a les pintades

Creado: Actualizado:

Tarragona va ser una ciutat administrativa i mercantil de gran rellevància a la Hispània Romana i el centre del culte imperial de la Hispània Citerior. Es va construir una capital amb les seves imponents infraestructures i monuments, dels que encara avui podem gaudir. Tant és així, que vam lluitar i vam aconseguir el reconeixement més gran al que una ciutat pot aspirar, quan l’any 2000, la UNESCO va declarar Patrimoni Mundial el Conjunt Arqueològic de Tarraco.

Els motius per aconseguir aquest reconeixement van ser clars: la seva autenticitat i excepcionalitat. La nostra ciutat va ser capaç d’exhibir un desenvolupament de l’arquitectura i la tecnologia, de les arts, els monuments, l’urbanisme o el disseny de paisatges. També per donar un testimoni excepcional d’una tradició cultural i d’una civilització com va ser la romana. En definitiva, ser exemple i model, d’intercanvi de valors humans dins d’una àrea cultural del món.

Uns motius per estar orgullosos de la nostra estimada Tarragona. Una Tarragona que, 20 anys després, ha vist com el seu Patrimoni i, en definitiva, tota la ciutat, ha estat i segueix estant víctima dels brètols.

Tarragona s’ha deixat, no s’ha cuidat. Durant els darrers governs no s’ha treballat per a conservar la ciutat. Això ha permès que una «espècie única» de brètols embruti les parets, els carrers i les places, sense respectar a res ni a ningú. Les pintades han «sortit» com els bolets. A cada cantonada trobem una pintada. Les parets s’han convertit en les víctimes d’aquests éssers que contribueixen a fer que la ciutat estigui encara més bruta i doni una imatge de desídia i abandonament.

Les pintades provoquen una imatge decadent. I la suma d’aquestes ha comportat que hi apareguin més. Si la ciutat està bruta i descuidada, es «convida» a què continuï bruta i descuidada. És aquest moment d’abandonament el què els vàndals aprofiten per actuar i malmetre l’espai públic o privat de tots i cadascun dels carrers de la ciutat. Tot, i en especial, les accions negatives, té un «efecte crida». La proliferació de les pintades fa que n’apareguin encara més.

Necessitem fer un reinici, posar Tarragona a punt. Si la ciutat està cuidada, aconseguirem crear una consciència col·lectiva i un respecte pels espais públics o privats, perquè aquests indesitjables no embrutin la nostra ciutat de pintades. Aquestes bretolades tenen un efecte negatiu immediat a l’economia. El bon clima que hi ha d’haver per poder consumir als negocis de proximitat de la nostra ciutat està en perill per les pintades que aprofiten qualsevol mínima paret per embrutar-la.

Sens dubte, i d’això som tots plenament conscients, també afecta la imatge que tenim de la nostra ciutat i a la que s’emporten els visitants quan venen a Tarragona i la troben plena de pintades.

Estem molt preocupats pel deteriorament de la imatge urbana i el malestar que provoca a tota la ciutadania de Tarragona. Per al grup municipal del PP és una prioritat tenir una Tarragona sense pintades, que llueixi neta, a l’altura de la nostra gran història. Hem de deixar la ciutat a punt. Per aquest motiu, en la sessió plenària d’aquest divendres, defensarem un «pla de xoc», més necessari que mai, per acabar amb les pintades i amb la degradació del mobiliari urbà. També demanarem que s’apliquin i es facin complir les Ordenances Municipals de Convivència per crear consciència, educació i estima per la Tarragona que tots volem. Perquè a Tarragona, tolerància zero a les pintades.