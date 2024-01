El futur del Penedès és la mobilitat

Creado: Actualizado:

La mobilitat al Penedès és pèssima.

Autopistes col·lapsades, autopistes de pagament, carreteres de la xarxa bàsica de la Generalitat desfasades, manca d’una visió global del transport públic, zonificació que ens penalitza per ser àrea perifèrica de Barcelona.

Podríem continuar més, però amb aquests exemples ens podem donar compta del drama que patim com a vegueria.

La darrera Taula de Mobilitat del Penedès, que per fi el Departament es va dignar a convocar, va servir per escenificar la manca de projecte i de propostes que té el Govern de la Generalitat pel Penedès.

Malauradament es va perdre l’oportunitat per posar fil a l’agulla, però haurem de continuar patint aquesta dramàtica situació de la mobilitat a la nostra vegueria.

Continuarem veient la gent que es queda fora del Bus, perquè no hi ha espai, la mateixa freqüència de trens que no donen resposta a les necessitats, la impossibilitat de moure’ns dins de la Vegueria amb un transport públic competitiu i eficient i tot un seguit de deficiències que marquen el nostre dia a dia i la nostra qualitat de vida.

En un recent anàlisi de la mobilitat a la franja marítima del Penedès, on hi viu més de la meitat de la població de la Vegueria, demostra que existeix una intensitat real de mobilitat interna. És a dir, la gent que resideix entre els municipis de Sitges i El Vendrell, preferentment es mou entre aquest municipis, i posteriorment, cap a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Estem parlant que al voltant de 300.000 penedesencs i penedesenques s’han de desplaçar per una C31 col·lapsada, un servei de bus i tren amb una zonificació, la més cara de Catalunya en €/km, i una C32 que hauria de funcionar de Ronda del Penedès Marítim amb un cost de 4,65€ per viatge.

Aquesta és la dura realitat dels ciutadans del Penedès Marítim, i també de les seves empreses, que estem condemnats a una mobilitat que no és digna del segle XXI.

Un exemple: per fer els 7 km que separen Cunit de Vilanova i la Geltrú, es triga una mitjana de 30 minuts, per fer el tram entre El Vendrell i Vilanova i la Geltrú més d’una hora.

L’actual crisi de les obres de la R4 és l’enèsim exemple de deixadesa per part del Govern per la gestió d’una mobilitat amb una lògica estrictament penedesenca.

Aquest 2024 ens hem de conjurar com a penedesencs i penedesenques, que això no pot continuar així.

Sensibilitzar el conjunt de la societat civil, sindicats, empresaris, sectors estratègics, i població en general, hem de fer pinya per pressionar i mobilitzar-nos per revertir aquesta situació.

Els penedesencs i penedesenques només ens tenim a nosaltres mateixos.