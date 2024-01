El motor del Carnaval de Tarragona

Creado: Actualizado:

Després de deixar enrere les festes de Nadal ja tenim la mirada posada en el Carnaval que arribarà d’aquí a poc menys d’un mes. La ciutat ja escalfa motors per acollir una nova edició d’aquesta festa popular que és la més esbojarrada i una de les més esperades de l’any.

El Carnaval tarragoní, amb més de 40 anys d’història, és un dels més importants del país on es barregen la tradició, la sàtira, la ironia, la ploma, el foc i la gastronomia a través de diferents actes on tothom té cabuda. Tarragona té actes tan rellevants com les rues de l’Artesania i la de Lluïment, la Disfressa d’Or, el bastiment de la Bota, la vetlla del Rei i la Concubina o l’Enterrament, la farra dels Ninots, el concurs de Drag Queens, entre molts altres que formen part d’una llarga llista de propostes per a xalar d’allò més durant tots aquests dies d’ambient festiu.

Que el Carnaval, el de casa, sigui un dels més espectaculars i multitudinaris no és casualitat, és fruit de l’esforç de centenars i centenars de persones que s’ha mantingut al llarg dels anys. Les entitats, col·lectius i tota la gent que en forma part són l’autèntic motor del Carnaval perquè sense esperar res a canvi dediquen hores i hores (i també molts diners) perquè la ciutat gaudeixi d’un espectacle d’alta volada. Els nervis, les hores de dedicació per fer els treballs artístics d’elaboració i de confecció de les disfresses, d’organització de les rues i dels diferents esdeveniments ben aviat es veuran recompensats amb les cares de la gent, la seva satisfacció i l’orgull de pertànyer a aquesta gran família que és la del carnaval.

Aquesta festa ha anat evolucionant, i cada vegada s’ha anat “professionalitzant”, és cert, per fer-la més espectacular, però sense perdre mai aquella essència tan nostra de passar-ho bé.

Les persones que vivim, estimem i gaudim del Carnaval de Tarragona sabem tot el treball que hi ha al darrere, la dedicació i la passió de centenars de tarragonins i tarragonines. La gent que participa en el carnaval només té un objectiu, bé, en té almenys dos i aquests són: gaudir-lo i fer-lo gaudir.

El Carnaval és també exemple de cohesió social. La seva preparació i posada en escena suposa un punt de trobada i de compartir experiències entre veïns d’arreu de la ciutat. Són moltes hores de viure moments plegats i teixir amistats a través de formar part de les diverses comparses. Un fet que després va més enllà d’aquests dies i que s’estén durant tot l’any. Però més enllà de cada comparsa, entre totes elles, hi ha un objectiu comú, fer del Carnaval de Tarragona el millor, i en això hi remen totes a una. Aquest capital humà és un dels llegats més importants d’aquesta festivitat i n’és també una de les claus de l’èxit: allí on la gent s’implica i participa en massa, les coses surten d’una manera molt més reeixida.

El Carnaval és un d’aquells exemples d’Orgull Tarragoní, forma part del grup selecte de grans esdeveniments de la ciutat que ens posicionen arreu com pot ser també Santa Tecla, Sant Magí o la Setmana Santa. Un esforç col·lectiu que cal preservar i continuar fent gran. Visca el Carnaval de Tarragona!