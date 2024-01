Creado: Actualizado:

Diu una maledicció gitana per a desitjar mal a algú que tingui plets i que els guanyi. Això assegura maldecaps per un llarg temps. Hem vist ballar de la judicialització de la política a la politització de la justícia tot un seguit d’esdeveniments durant una dècada i mitja suficients per a marejar a qualsevol persona normal que pugui estar interessada. I per avorrir totalment a la gran majoria de ciutadans que prou feina tenen per conduir els seus afers del dia a dia. Embolicada la troca a posta per interès dels poderosos, la gent del carrer gradualment va perdent l’interès en com es condueix la governança del país, convençuts que, per més que ho intentin, acabaran no entenent res.

Hi ha, però algunes ànimes caritatives que segueixen els fils de l’entrellat i aporten una mica de llum dins la confusió. Són periodistes, juristes i acadèmics que poden dedicar el seu temps i recursos intel·lectuals a evitar que ens enganyin. Feina difícil i mai prou reconeguda.

Just fa uns dies, el Gobierno s’ha despenjat amb un Decret Llei que de bon cop, mira d’ordenar tot un seguit d’aspectes sobre el funcionament de la Justícia, especialment als àmbits de la utilització de procediments electrònics i telemàtics que haurien de conduir tot això que comunament es coneix com a «papeleo» a una modernitat electrònica-cibernètica de la que es porta un retard d’un parell de dècades.

El decret llei 06/2023 de 20 de novembre és una petita peça jurídica de quasi dues-centes pàgines del BOE, amb una introducció o explicació de motius de «només» vint-i-cinc paginetes. No recomano la seva lectura, entre altres coses per què ja ho faran els juristes i, també, els comunicadors especialitzats. Alguns ho han fet i han descobert algunes «perles».

Amb una llei d’amnistia encara no elaborada ni aprovada, però que fa setmanes que està provocant cridòries i aldarulls per part dels que creuen que els catalans som de la pell del dimoni, hom entén que la seva aplicació no serà un camí de roses.

Doncs amb el decret 06/2023 a la mà, sembla que no es farà efectiva mai.

La modificació de l’article 43 bis de la llei d’Enjudiciament permetrà els procediments d’aplicació estendre els terminis de mesos i anys.

Ja ho vaig advertir quan es signaven els pactes, recordant el que digué el gran cap dels sioux oglala Mahpiua Luta (‘Red Cloud’-Núvol Roig): «L’home blanc parla amb llengua de serp».

Si Junts i ERC s’ho mengen com sembla que anirà, ves que, al final, no acabem tancats a una reserva indígena.