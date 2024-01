Reus 2024, l’esport que ens espera

Creado: Actualizado:

Recordar el passat i projectar el futur, aquest es un dels molts consells que he rebut a la vida i que intento seguir, especialment a l’inici d’un any, un curs o en una nova etapa vital.

Aquests últims mesos un parell de coses m’han ajudat a recordar el passat, l’exposició al Castell del Cambrer de Reus Història de l’esport a Reus en imatges i el programa de canal Reus TV Fons d’armari. L’exposició a més de les imatges els textos dels plafons amb l’autoria del Francesc Joan, Raül Rodríguez, Joan Navais i Jordi Bros ajuden a recordar molts dels elements que han contribuït a fer de Reus un referent de l’esport, i en el programa de Canal Reus, dedicat a l’esport, permeten recordar documentalment els més destacats dels últims 25 anys.

Recordant i projectant el 2024 te unes coincidències i unes dates d’especial referencia a la nostra Ciutat, a la Primavera l’Olimpíada Escolar, a l’estiu els Jocs Olímpics i Paralímpics de Paris i en data pendent d’anunciar els Jocs Special Olympics Reus 2024.

Com recull el plafó de l’exposició, dins la negociació que vaig encapçalar en nom del grup municipal d’Ara Reus, per l’aprovació dels pressupostos municipals del 2015, es va incorporar una partida per recuperar aquest esdeveniment que aquest any complirà 50 anys de la primera edició i que espero i desitjo l’Ajuntament el Reus Deportiu i el Consell Esportiu del Baix Camp donin aquesta efemèride la importància que mereix.

Pel que fa als Jocs de Paris malauradament ni el pàdel, ni les curses de muntanya formen part del programa olímpic, i per tant les nostres més destacades esportistes femenines no ens podran representar, qui segur lluitarà per assolir la mínima olímpica serà el mig fondista reusenc Abdessamad Oukhelfen i tant de bo pugui estar a la llista definitiva, pel que fa als paralímpics el nostre reusenc medallista Gerard Descarrega, ara resident per motius familiars, esportius i acadèmics a Granada, optarà a pujar al podi en les proves atlètiques a la ciutat de la llum, també confiant que el tres vegades olímpic Yuseff el Haddaoui repeteixi a l’equip de futbol Sala de cecs totats.

I finalment tenim l’anunci d’uns nous Special Olympics, encarà sense data pública i que seran de nou, una gran oportunitat esportiva, social i solidaria per mantenir l’especial vincle de la ciutat amb aquest moviment esportiu internacional .

Per mi ha estat un honor formar part de la història de l’esport local, amb els meus reptes esportius, les meves responsabilitats amb la societat civil o a l’ajuntament, aportant des de l’oposició o al govern el meu compromís amb l’esport i la societat reusenca, ara projectant el futur em poso a disposició de la ciutat per afrontar els reptes de ciutat que requeriran amb tota seguretat comptar amb la suma de totes les complicitats, experiències i coneixements.

Benvingut, Reus i esport 2024.