Creado: Actualizado:

La pobresa és una maledicció. La pobresa infantil és un important problema social i mèdic. Està a dalt de tot de la llista de problemes de salut a escala mundial. Hauria d’estar al capdavant de la llista de problemes de salut al Primer Món i, per tant, també a Europa i a Catalunya.

Les institucions mèdiques, l’acadèmia i les autoritats de salut generalment eviten incloure la pobresa a l’etiologia o la conseqüència dels problemes de salut biomèdics. Els considerables avenços aconseguits en la seguretat social i la prestació de serveis de salut a Europa durant el darrer mig segle tenien com a objectiu cobrir tots els ciutadans. Això, però, podria haver passat per alt a grans segments de la població simplement perquè són pobres, pobres segons els nostres propis estàndards actuals.

Bona part dels problemes de salut infantil del nostre entorn continuen estant relacionats amb la pobresa. El desafiament d’erradicar la pobresa comença amb la detecció i la identificació. I incorporar aquesta realitat al sistema de prestació de serveis de salut.

La pobresa significa mala dentadura, ungles brutes i cabells desordenats. Habitatge de dimensions insuficients, habitacions deteriorades, instal·lacions ineficients, manca de privadesa. Mala alimentació, alta en carbohidrats i baixa en proteïnes, més manca d’exercici i, per tant, obesitat com a resultat. La pobresa pot provocar absentisme escolar i abandonament prematur de l’escola, delictes menors i furts a les botigues. Pobresa significa ignorància, desinformació, confusió, baixa autoestima, depressió...

De vegades, es pot criticar els pobres com a culpables de la seva situació. Els que viuen de l’atur per no esforçar-se a trobar una feina digna. O simplement per deixar llocs de treball no desitjats a nous immigrants.

És ben sabut que hi ha un cercle viciós que crea un cicle transgeneracional de pobresa, dit la «trampa de pobresa». Les famílies atrapades al cicle de la pobresa tenen pocs o cap recurs. L’educació, les connexions i l’accés a la informació poden ser difícils d’assolir o inexistents. Això podria significar que els pobres poden néixer pobres, continuar sent pobres durant tota la vida i morir pobres.

Per descomptat que la pobresa pot ser relativa. Els pobres dels països desenvolupats tenen accés a atenció mèdica gratuïta, a medicaments subsidiats o fins i tot a transport públic gratuït, cosa amb què la població dels països en desenvolupament ni tan sols pot somiar. Però avui dia estem veient una altra categoria de pobres: els treballadors pobres: tenen una feina, però guanyen un salari insuficient. Això limitarà la capacitat de comprar, d’adquisició de béns i serveis que requereixin pagament. Per als infants significa limitacions a l’accés a activitats extracurriculars com ara esports i d’altres que no es consideren part del currículum escolar. El mateix pot passar amb els menjadors escolars. En l’actualitat cobreixen només parcialment el que es podria considerar una nutrició adequada. Els ensenyants assenyalen la necessitat d’oferir esmorzars escolars, ja que molts nens poden assistir a l’escola sense menjar res al matí.

Reduir la pobresa pot ser un objectiu. Erradicar la pobresa serà una qüestió relativa. L’objectiu real hauria de ser reduir la desigualtat. Això encara no s’ha aconseguit a les societats occidentals modernes, ni tan sols mitjançant l’expansió de les classes mitjanes. La bretxa entre els molt rics i els pobres, en tot cas, s’ha ampliat.

Per enfrontar la realitat de la pobresa cal un diagnòstic individual. Només conèixer la situació ajudarà a saber quant i com afecta o pot afectar la salut d’un nen. Tenim feina.