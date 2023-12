Una nova oportunitat per abaixar els impostos a la ciutadania

Creado: Actualizado:

El govern municipal tenia una nova oportunitat d’abaixar els impostos i reduir la pressió fiscal a la qual sotmetrà a la ciutadania de cara a l’any que ve però sabem que la deixarà passar i com diu la dita, el tren no l’hem agafat.

Des d’ERC tenim claríssim que no s’ha d’escanyar els ciutadans i les ciutadanes de Tarragona que ja ho estan passant prou malament, i més quan sabem que hi hauria solucions des de l’Ajuntament perquè això no passi. Un cop més, defensem que aquesta pujada abusiva d’impostos era innecessària i que amb una mica de voluntat política s’hagués pogut evitar. Nosaltres li hem posat tota la voluntat.

Estem un moment decisiu en el qual el govern municipal podia haver deixat en paper mullat els increments i decantar-se cap al costat correcte de la balança: a una banda donar els diners als bancs o a l’altra, suprimir els impostos. El costat sobre el que hem posat tot el nostre pes és en què els ciutadans i les ciutadanes de Tarragona visquin millor i hagin de pagar menys impostos i encara amb més raó després de conèixer que l’Ajuntament rebrà aproximadament 9 milions d’euros per part de l’Estat.

Després de vendre a tots els veïns i veïnes de Tarragona que la situació de l’Ajuntament era de (falsa) fallida, el govern municipal s’ha escudat en això per portar a terme aquesta pujada que tensa l’economia de les famílies tarragonines. Tarragona estava o ha estat en fallida? No, rotundament no. Mai i de cap de les maneres. Es demostra clarament quan el pressupost pel 2024 a Tarragona s’ha incrementat en 14 milions de despesa corrent quan de fet no calia pressupostàriament. Això respon, sense cap mena de dubte, a l’estratègia electoral socialista. Què vol dir això? Doncs apujar els impostos més del necessari els dos primers anys, i governar amb tranquil·litat, i després congelar taxes i impostos els dos últims anys de mandat i així arribar a les municipals amb l’esperança que la ciutadania no recordi com se la va escanyar de bon principi.

L’any 2021, en el mandat de Pau Ricomà i en el marc d’una situació econòmica més complexa, el portaveu de Cs, Rubén Viñuales (actual alcalde de la ciutat), ens deia: «no entenc que alguns diguin que són d’esquerres però apugen els impostos menys progressius de tots. I no oblidem que Tarragona ja és de les ciutats amb l’IBI més car d’Espanya. Trist, molt trist». Ja és ben trist ja que no recordi això quan es va oposar a una pujada a la baixa, molt allunyada de la que ha imposat sense contemplacions ni lamentacions. Ara, en teoria, està en un partit que es diu d’«Esquerres».

Acabaré amb unes paraules pronunciades l’any passat per l’ara portaveu del PSC i alhora de l’actual govern municipal: «No hi ha cap criteri polític per apujar impostos. Des de l’Ajuntament no es fomenta la participació ciutadana sobre el futur dels impostos que s’han de pagar. Ens preocupa moltíssim que no s’hagi consultat aquesta pujada a les associacions de veïns i veïnes».

Des d’ERC treballarem sempre que veiem una escletxa de possibilitat per millorar la vida dels ciutadans i ciutadanes d’aquesta ciutat, que ningú es sorprengui si posem sobre la taula qualsevol possibilitat, perquè ho hem fet, ho fem i ho farem.