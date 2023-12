Gràcies Alfons!

Creado: Actualizado:

Hi ha una màxima de les facultats de periodisme que divideix als polítics en quatre grans grups: el primer són els que tenen principis però no tenen idees. Altres tenen idees però no tenen principis. També hi ha aquells que no tenen principis ni idees. Finalment, hi ha el grup d’aquells que tenen idees i principis.

Em venen al cap varis exemples dels tres primers grups però els ignoro per centrar-me en posar de relleu l’exemple polític i ètic que per a mi, i pel conjunt del socialisme democràtic, representa l’Alfons García, fins fa uns dies regidor del PSC a l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i durant molts anys alcalde d’aquests municipi del Baix Camp.

En uns temps en què, tristament, no costa trobar mals exemples de responsables polítics que sembla que tan sols saben parlar en temes d’insults, desqualificacions personals i alimentant dinàmiques d’odi, és un autèntic plaer poder destacar l’acció política de l’Alfons durant tants i tants anys parlant des del respecte i sent capaç d’aportar idees i accions eficaces que han canviat a millor el dia a dia de la gent del seu poble.

És un plaer, sense anar més lluny, poder llegir les seves darreres paraules al ple de l’ajuntament en les què donava les gràcies als seus veïns i veïnes, per la confiança dipositada durant tots els anys en què ha estat alcalde i regidor, així com amb els companys i companyes del PSC que vam creure que era el candidat idoni per poder liderar el projecte socialista a Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. No ens vam equivocar, ho tinc claríssim.

Malgrat que de vegades sembla que la cridòria dels hooligans ofegui les paraules sensates, vull subratllar les profundes conviccions socials de l’Alfons i el seu compromís amb la llibertat i la justícia social. I no amb quatre consignes buides de contingut sinó amb mesures concretes que han beneficiat la vida quotidiana de centenars de veïns i veïnes de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.

I és que el gran repte de la política no és fer bons discursos teòrics que després acabin en no-res, sinó posar en pràctica idees que es tradueixin en mesures reals per transformar la realitat d’acord amb els nostres principis socials i democràtics. Mesures com les que va impulsar l’Alfons, un socialista amb principis i amb idees, i-sobretot- una bona persona.

Per això estic convençut que l’empremta que deixa a Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant és inesborrable. Estic convençut que seguirà lluitant per tot allò que considera just i estic convençut que els companys i companyes que prenen el relleu de la seva representació a la sala de ples de l’Ajuntament treballaran amb la mateixa honestedat i les mateixes ganes que l’Alfons.

Com a primer secretari del PSC del Camp de Tarragona vull explicitar el nostre reconeixement a la gran tasca política que ha dut a terme l’Alfons durant tants i tants anys. Vull reconèixer el seu lideratge moral -l’autoritas de la que parlaven els romans- que ha sabut combinar principis progressistes amb la capacitat de prendre decisions, fixar objectius i assumir els riscos quan considerava que era necessari. Amb valentia i sense enganyar ningú. Sense buscar culpes alienes, ni difamant ni acusant de “traïció” als que, legítimament, no estaven d’acord amb ell.

En la seva darrera intervenció al plenari municipal, amb la humilitat que sempre ha demostrat, l’Alfons deia: “vull aprofitar aquest moment per donar les gràcies a tothom per la seva confiança.” Gràcies a tu Alfons, per demostrar-nos que la política és un compromís ètic que no buscar assenyalar enemics amb el dit sinó treballar dia a dia per defensar el bé comú, amb respecte i pluralisme. El teu exemple ens anima a seguir treballant en aquesta direcció. Ets un referent per nosaltres, de debò.