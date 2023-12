Els 10 ingredients de l’excel·lència professional i humana

Creado: Actualizado:

Fa pocs dies vam tenir el goig d’entregar els Premis Antonius Musa 2023 a l’excel·lència professional en la Diada del Col·legial de metges de Tarragona, on també, es van entregar els Diplomes Honorífics als metges que han complert 70 anys en els anys 2020, 2021 i 2022. Un acte fantàstic i necessari per a la professió per a passar pàgina definitivament al «tsunami pandèmic» que durant massa temps ens ha deixat com estabornits.

Vagi per endavant l’enhorabona als 7 premiats en les diferents categories: Unitat d’Ictus de l’hospital Joan XXIII, la Dra. Teresa Compte, el Dr. Tomàs Sempere, la Dra. Rosa Solà, el Centre de Diagnòstic i Imatge, la Dra. Teresa Auguet i el Mossèn Xavier Fort i la nostra immensa gratitud per la tasca que realitzen diàriament generant salut i benestar.

Durant l’acte vam fer l’exercici d’intentar definir l’excel·lència professional tot identificant els deu ingredients fonamentals que la componen. De fet, aquests ingredients eren presents a la sala i tenien noms i cognoms. El primer d’ells és l’adquisició del coneixement, reconegut en el rector Josep Pallarès i la degana de la facultat de medicina, la Dra. Fàtima Sabench. Ells són els garants de la formació nuclear dels nostres futurs metges.

El delegat del Govern, el senyor Àngel Xifré i el conseller d’esports i salut a l’Ajuntament de Tarragona, el senyor Berni Álvarez, són la imatge clara el segon ingredient. Polítics i governants que han de potenciar polítiques generadores de salut tals com l’accés a l’habitatge, els recursos als vulnerables, els entorns sostenibles o els hàbits saludables.

El tercer ingredient és l’optimització dels recursos en els nostres àmbits de treball. Els directors o gerents dels centres sanitaris del territori (la Dra. Montalvo, el Dr. Benet, el Dr. Descarrega, el Dr. Magrinyà, el Dr. Mercade o la Dra. Argemí) són tots metges que han pivotat de l’assistència a la gestió per lluitar perquè els metges treballem amb els millors recursos possibles. És en ells, que recau la gran responsabilitat de construir aliances estratègiques entre els diferents proveïdors de salut per potenciar els serveis sanitaris del territori de la Catalunya sud per contrarestar l’excessiu protagonisme de la corona metropolitana de Barcelona i dels cinc hospitals d’alta tecnologia.

El quart ingredient de la recepta de l’excel·lència professional és l’adquisició de l’ofici mitjançant la relació mestre-deixeble representat pels més de 80 metges honorífics. I no menys important, el cinquè ingredient; l’estudi constant durant tota la vida professional personificat en la figura del Dr. Tomàs Sempere. Un professional que ha dedicat la seva vida a l’estudi anatòmic mitjançant la radiologia.

El treball en equip i el reconeixement amb generositat de tots els professionals implicats és cabdal en l’excel·lència, cosa que els fa els ingredients número 6 de la recepta. La unitat d’Ictus de l’Hospital Joan XXIII és el millor exemple que el bon treball en equip, dona els millors resultats. Aquests no han de ser incompatibles amb el setè component; el lideratge dels equips representat per la Dra. Teresa Auguet i la Dra Teresa Compte. Un lideratge amable, exercit amb voluntat de conciliació, reconeixement i potenciació de tots els membres de l’equip. Un lideratge femení molt necessari en la nostra professió.

El vuitè element és la recerca i la docència que encarna la Dra. Solà, dedicant la seva vida a compaginar assistència i la investigació del més alt nivell i, quan l’entorn o els recursos no són insuficients, és necessari lluitar per obtenir-los. Les Doctores Gras i Cusidor representen el novè ingredient; l’emprenedoria i l’exemple el tenim amb la tasca duta a terme al capdavant del centre de diagnòstic i imatge de Tarragona.

Per últim, l’ingredient més important; per ser un metge amb excel·lència professional és indispensable ser bona persona. Aquest el tenim personificat amb el Mossèn Xavier Fort; l’essència de la bonhomia, generós, entregat al vulnerable amb les seves úniques eines de l’escolta activa i el somriure etern. Premiat durant l’acte com a Col·legiat d’honor, el Mossèn ha dedicat els darrers 30 anys de la seva vida (24 hores, 7 dies a la setmana durant els 365 dies de l’any) als pacients de l’hospital Joan XXIII.

Amb aquests 10 ingredients, el «còctel» està complet. Un còctel que se serveix al ciutadà per procurar-li tot el millor que aquesta magnífica professió pot oferir: salut i benestar.