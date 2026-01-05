Reis meus
Avui arriben els Reis com a colofó de les celebracions nadalenques, que són l’hora més esperada pels infants que no s’han passat al Pare Noel o que reben regals d’ambdues latituds, des d’Orient i també via Pol Nord. Esperem que el temps no faci la guitza com ha passat amb els Retaules Vivents reusencs -suposo que com altres- que, víctimes de la pluja, van veure cancel·lats la meitat dels passis previstos. Tornant al nostres Reis (els “reixos” de tota la vida), en tenim el primer testimoni documentat l’any 1904, quan es va organitzar una festa per repartir joguines als nens de la Casa Municipal de Caritat i de l’Asil Teatre Circ, on avui hi ha el Mercat Central, perquè la solidaritat, sortosament, no l’hem inventada nosaltres. Després de nombroses millores, augments de carrosses i altres aportacions des de llavors, actualment, la cavalcada reusenca és una de les més multitudinàries del Camp. Enguany, a més, estrena recorregut atesa la recent estrenada nova fesomia -força elegant, per cert- del carrer Ample que ja no permet el pas de les carrosses amb comoditat com s’havia fet des de que puc recordar. Ses Majestats començaran baixant pel Passeig Sunyer però, a continuació, seguiran amb el recorregut habitual de manera que no cal patir per si algú s’ha despistat i no en sap res del canvi en el primer tram. S’hi podrà reenganxar més avall! Al llarg del trajecte, es repartiran quatre tones i mitja de caramels (sense gluten, no sigui cas). Tanmateix, sobretot, es repartirà il·lusió i grans moments compartits que d’això van aquestes dates extraordinàries.