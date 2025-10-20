Més llatí, menys pantalla
Mentre discutim si el Hard Rock augmentarà el turisme familiar i de convencions creant llocs de treball i donant un nou impuls econòmic al Camp o si es tracta d’un projecte que fomentarà les addiccions i un model de turisme indesitjable, tenim una addicció ben implantada de la qual també en parlem molt però sense fer-hi res. Estem encaparrats a introduir pissarres interactives, ordinadors i tauletes a les aules al mateix temps que els directius d’Apple porten els seus fills a escoles privades on no hi entra una sola pantalla fins a secundària. Tot just són els alts executius de Sillicon Valley o referents com Mark Zuckerberg els que més han protegit els seus fills d’aquests avenços tecnològics i dels mòbils atès que els consideren poc beneficiosos per a l’aprenentatge infantil i amb un risc d’addicció elevadíssim. Més enllà encara, estan prohibint a les cangurs, per contracte, l’ús del mòbil mentre tenen cura d’ells, són els anomenats «contractes sense mòbil». Fins i tot, hi ha «espies» de mainaderes (altres pares i mares) a les seves àrees residencials i pàgines on qualsevol pot denunciar haver-les vist amb algun aparell als parcs o passejant la canalla.
Bill Gates no va voler que tinguessin mòbil fins els 14 anys i Steve Jobs no els va permetre ni el seu propi Ipad alhora que assegurava que cap nen hauria de tocar un mòbil abans dels dotze. Resulta evident que els més coneixedors d’aquest món són els més determinats a mantenir-ne allunyada la seva prole, sobretot, de menuts. Pot semblar una exageració o una bogeria però tot això ens hauria de dir alguna cosa, amb escreix quan arriba d’un país on solen anar uns quants anys avençats. Com que la fortuna somriu els audaços, podríem veure-les venir i anticipar-nos alguna vegada en comptes de viure sempre a remolc.