La meva darrera escapada ha estat a Anglaterra. Com sol passar, quan els meus pares m’hi enviaven a estudiar l’idioma universal, no m’agradava el seu clima ni la majoria de coses i, ara, n’adoro tant el clima com la immensa majoria de coses. A dues passes dels idíl·lics Cotswolds, s’hi alça Bristol de gran bellesa i extraordinària història que representa tot el bo i millor dels britànics sense la massificació d’altres ciutats.

Avui m’interessa destacar els seus murals dels quals en fou precursor el famós i cotitzat Bansky (se suposa que originari d’aquelles ribes de l’Avon), gran exponent de l’Street Art contemporani. L’anomenat «art de carrer» és una expressió artística realitzada en parets o superfícies públiques, generalment de grans dimensions i a l’aire lliure, que combina creativitat, missatge social i impacte visual. A partir dels 80, artistes com Banksy, Fairey o Haring van popularitzar-lo com una forma de creació accessible i subversiva. Avui, aquests murals són reconeguts com art legítim amb festivals i projectes que els promouen.

A banda de la qüestió estètica, m’agrada el concepte de poder fer un ús gratuït i a l’abast de tothom d’espais no protegits d’una ciutat (edificis, ponts, carrers). La qualitat i originalitat del resultat pot, alhora, donar-los un enorme valor afegit. En aquesta línia d’iniciatives, a Reus hi tenim experiències fantàstiques. Ara mateix, el projecte «Murals del Barri del Carme», que vol homenatjar la història d’aquest veïnat a través dels seus personatges més coneguts, ja ha inaugurat el primer, obra del reusenc Tom Roy, dedicat al «Pepitu de l’Arena». Novament, una excel·lent manera d’acostar l’art al ciutadà alhora que prestigiar i mantenir viva la memòria tant del barri com de la ciutat.