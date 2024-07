Creado: Actualizado:

Si dic ‘llei del silenci’ tothom pensa en màfia siciliana, però parlo de Suïssa i les seves normes adreçades a reduir la contaminació acústica. Algunes coses prohibides a les llars a partir de les 22.00 h per afavorir el repòs cauen pel seu propi pes: utilitzar electrodomèstics, caminar amb tacons, posar música o cridar.

D’altres, com ficar coixinets a les potes de les cadires o tenir una ‘policia de la brossa’ perquè ningú llenci res als contenidors el diumenge, són de nota. No demano tant, però, entre Suïssa i l’Estat Espanyol -segon al ranking mundial de contaminació acústica segons la World Health Organization- hi ha un terme mig.

Enllà dels sorolls diürns més difícils d’evitar, aquí hem perdut totalment el respecte pel descans nocturn -una necessitat bàsica a preservar- i les rodalies dels locals d’oci, restaurants i bars són un infern, l’estiu amb escreix. Molta gent ha de suportar xivarri al carrer fins a la matinada. Barcelona i la seva àrea metropolitana formen un dels entorns urbans d’Europa amb més persones exposades a alts nivells de soroll tothora.

De la resta de poblacions catalanes costa trobar-ne dades, però no ens calen per saber-ho, com a mínim els de Reus, mentre augmenta l’insomni i l’abús de medicaments relacionats amb un son nocturn insuficient o de mala qualitat també associat a diverses malalties (obesitat, hipertensió, infart, ictus, depressió, infeccions). Avui, a casa nostra, luxe no és tenir un jacuzzi sinó que t’envolti i governi gent civilitzada.

