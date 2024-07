Cuideu-vos

Creado: Actualizado:

He passat la meva estimada Festa Major de Sant Pere a casa amb COVID. Malgrat que l’he tingut lleu com la vegada anterior, no he volgut encomanar-la altres persones en risc de patir més o molt. Ni se m’hagués acudit fer-me la prova -hauria pensat que només era un refredat amb febre a resultes d’aquesta meteorologia canviant- però en coneixia un cas del veïnat. De fet, quan vaig comentar-ho a parents i coneguts, vaig descobrir-ne altres afectats propers cosa que em va fer pensar que n’hi torna a haver bastanta tal com diuen les informacions. Sembla que els casos s’han doblat, igual que va succeir l’any passat per aquestes dates, sigui per l’augment de temperatures i/o perquè som en època de celebracions i ens reunim sovint força gent. La darrera variant, la Flirt, no és més greu però sí més contagiosa. Els experts també comencen a recomanar tornar a les mascaretes a hospitals, centres mèdics i farmàcies i a noves tandes de vacunacions, sobretot pels més vulnerables i els joves menys vacunats, perquè la immunitat ja es va perdent. Ens hem acostumat a les malalties dels nous temps. Abans es moria d’una simple infecció, ara estem infinitament millor però portem ulleres abans i en major proporció o perdem més oïda per les agressions acústiques modernes. Val a dir, a més, que ens ho mirem tot i és més fàcil que sempre ens trobin una cosa o altra. Ja s’ha acomplert el vaticini d’Aldous Huxley de que un dia la medicina hauria avançat tant que ja no quedaria gairebé ningú sa.