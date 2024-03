Creado: Actualizado:

Un dia com avui de l’any 1702 neixia a Londres el primer periòdic de publicació diària de la història, el The Daily Courant. Consistia en un únic full, amb informació en una cara i publicitat a l’altra. De manera sorprenent per a l’època, fou creat per una dona emprenedora, Elizabeth Mallet, que va començar a imprimir-lo a casa seva.

Molt hàbilment, va saber aconvertir-ne la brevetat en una virtut argumentant que no contenia totes les “innecessarietats” dels periòdics ordinaris ni tampoc opinió -la seva intenció era publicar només notícies de l’estranger- donat que suposava que els seus lectors tenien prou cap per reflexionar per si mateixos. Un clar exemple de l’optimisme britànic o, potser, del seu sentit de l’humor encara més antològic.

La qüestió és que tan sols quaranta dies després ja se’l va poder vendre, atesa la gran idea. Va seguir funcionant, en altres mans, fins 1735. Salvant les distàncies però també amb prou mèrit en el context actual, el diari que esteu llegint pot presumir de portar vint anys resistint i, encara més difícil, progressant.

En aquesta selva més desinformativa que informativa cal recordar sempre aquells pioners per mantenir l’esperit de servei i l’amor per l’ofici, per tornar-hi a creure. D’aquí la meva enhorabona pel valor d’aquestes dues dècades i tot l’encoratjament pel futur. Llarga vida sense recança ni treva perquè la por mata la ment (gran Frank Herbert!) i, tan bon punt l’ensumen els covards, s’abraonen com si no hi hagués un demà.