De Reus, París i Londres
L’anunci de noves rutes a l’Aeroport de Reus per a la temporada marçoctubre 2026 és, sens dubte, una bona notícia per al Camp de Tarragona. Més connexions amb el Regne Unit, Irlanda, Bèlgica, els Països Baixos o França —amb un vol a París tres cops per setmana— reforcen la nostra projecció exterior i consoliden una infraestructura clau per al territori. Més passatgers vol dir més activitat econòmica, més moviment als hotels, restaurants i comerços, i més oportunitats laborals.
Com a viatgera freqüent i usuària d’aquests vols sempre que puc, celebro enormement aquesta notícia. Estalviar-se anar a l’aeroport del Prat és un autèntic regal-, i aquests dies de caos diversos, encara més. Així i tot, en alguns d’aquests vols des de Reus m’he trobat alguna vegada - anant o tornant per feina- envoltada de companys de viatge que encetaven o acabaven vacances a la costa daurada i que -amb les seves actituds descontrolades- deixaven molt a desitjar. També he vist la incomoditat que aquestes actituds suposen pel personal de l’aeroport. Si bé el model turístic de sol i platja del Camp de Tarragona és un model que ha generat riquesa durant molts anys, no tots els turistes aporten el mateix valor ni deixen el mateix retorn al territori. Les noves rutes haurien de representar una oportunitat per diversificar i elevar el valor de la nostra oferta: paisatge, gastronomia, festivals, cultura popular i tradicions arrelades. Amb connexions directes amb capitals europees, tenim l’oportunitat d’atraure un perfil de visitant interessat en experiències amb identitat pròpia i un patrimoni ric i divers. Fem que casa nostra sigui atractiva pel que és i pel que ofereix, i que quan agafem un vol des de Reus ho fem amb tranquil·litat i des de la convicció que estem construint un model que ens beneficia a tots.