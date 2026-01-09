Opinió
De robots i convivència
El CES és la fira tecnològica més gran del món i se celebra cada any a Las Vegas. Reuneix empreses consolidades i startups per presentar les innovacions que marcaran tendències en tecnologia de consum, mobilitat, salut i intel·ligència artificial.
Més que una exposició de gadgets, és un termòmetre del futur immediat i de com la tecnologia vol entrar en la vida quotidiana. El CES 2026 ha tornat a fer de mirall del temps que vivim, no tant per anunciar un futur llunyà, com per confirmar una sensació creixent: la tecnologia ja no es presenta com una promesa, sinó com una realitat que vol ocupar tots els espais possibles.
Des de robots domèstics fins a portàtils més potents, passant per vehicles autònoms i una nova guerra de xips, el missatge és clar: tot serà més intel·ligent, més connectat i més automatitzat. La intel·ligència artificial és l’eix central de gairebé tots els anuncis. No com una novetat, sinó com una capa que s’afegeix a tot: ordinadors, electrodomèstics, cotxes o dispositius de salut.
El 2026 serà l’any en què la IA deixarà de ser visible com a producte per convertir-se en infraestructura. I això canvia la conversa: ja no discutim si la volem, sinó com hi conviurem. Una altra tendència destacada és la batalla pel control dels xips.
Darrere els anuncis de nous processadors i portàtils hi ha una qüestió estratègica: qui domina el cervell de la tecnologia domina el ritme del mercat. Aquesta competició, aparentment tècnica, té conseqüències directes en el preu, l’autonomia dels dispositius i la dependència tecnològica dels països. El CES també apunta cap a la normalització de la robòtica domèstica i de la mobilitat autònoma.
Robots que ajuden a casa, cotxes que prenen decisions i sistemes que actuen sense intervenció humana directa. És el que alguns ja anomenen “IA física”: tecnologia que deixa la pantalla i es mou pel món real. La pregunta no és si funcionarà, sinó fins a quin punt estem disposats a delegar tasques, i per sobre de tot, a dipositar-hi la nostra confiança.