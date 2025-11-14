De xifres i equilibris
La recent presentació de l’Estratègia Catalunya IA 2030 per part del govern de la Generalitat de Catalunya, que preveu mobilitzar fins a 1.000 milions d’euros en cinc anys per convertir la intel·ligència artificial (IA) en un actiu estratègic de país, suposa un pas destacat. D’una banda, el marc plantejat és ambiciós: l’objectiu és fer de la IA una palanca per guanyar competitivitat, millorar la qualitat de vida i garantir una prosperitat compartida, amb un enfocament de responsabilitat, ètica i seguretat. L’estratègia es desplega en vuit eixos —infraestructures, talent, recerca, empresa, sector públic, ètica i regulació, societat digital i projecció global—, i preveu diverses actuacions concretes com la creació d’un “núvol públic” català per garantir la sobirania de dades o la ubicació d’una de les “gigafactories d’IA” —infraestructures massives de dades i càlcul — a Móra la Nova, única referència a les terres tarragonines.
De la iniciativa, volia destacar el focus que es posa en la formació i la gestió del talent: l’estratègia parla de més de 100 actuacions i més de 90.000 persones formades, entre les quals hi haurà 30.000 treballadors públics. Cal tenir en compte que la transformació digital pot generar noves oportunitats, però també pot substituir tasques rutinàries en sectors com l’administració, la logística, la indústria o els serveis. Per això, més que parlar només de “formació”, caldria parlar de polítiques de transició que permetin absorbir els canvis sense deixar col·lectius enrere: els famosos termes upskilling —adquisició de noves habilitats per fer la mateixa feina— i reskilling —capacitat de reorientar laboralment les persones cap a feines noves.
Així, si bé l’estratègia de la IA a Catalunya representa una oportunitat significativa per generar riquesa, millorar serveis públics i reforçar la sobirania tecnològica, caldrà —també— que aquesta no quedi reduïda a xifres i s’adreci realment a fer viable la transició laboral i a garantir que les tecnologies tinguin aplicació en tots els territoris, no només en àrees urbanes, i en totes les capes socials.