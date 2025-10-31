De l’art i la presència
La recent inauguració del New Art Centre (NAC) a Reus representa un pas significatiu en la configuració d’un paisatge cultural més divers i contemporani al Camp de Tarragona.
Impulsat per la New Art Foundation, el centre neix amb l’objectiu de preservar, produir i difondre art digital i tecnològic. L’aposta per un espai d’aquestes característiques respon a la necessitat d’incorporar, en el teixit cultural territorial, nous llenguatges artístics vinculats a la ciència, la tecnologia i la recerca.
L’exposició inaugural, “Hello World!”, ofereix una panoràmica sobre seixanta anys d’art tecnològic i recull peces que mostren l’evolució del diàleg entre art i innovació. Entre les obres destacades —algunes de les quals utilitzen intel·ligència artificial com a eina creativa— hi trobem Adsum, d’Eduardo Kac, artista pioner en la poesia visual digital.
El seu títol, que en llatí significa “aquí soc”, pot llegir-se com una declaració d’existència de l’art digital en un món on la presència es redefineix constantment entre el físic i el virtual.
El NAC s’estructura com un ecosistema de producció i conservació, amb tallers, laboratoris, sales d’exposició i un magatzem obert al públic especialitzat en la restauració i l’arxiu d’obres tecnològiques. Aquesta dimensió investigadora és potser un dels elements més rellevants del projecte, ja que planteja la cultura digital no només com un espai d’exhibició sinó també de coneixement i experimentació.
En aquest sentit, el centre pot esdevenir un referent per al tractament patrimonial d’un art que, per la seva naturalesa tecnològica, és especialment vulnerable al pas del temps i a l’obsolescència dels suports.
Ara bé, perquè aquesta aposta sigui efectiva, cal consolidar un teixit col·laboratiu que permeti que el NAC no funcioni de manera aïllada, sinó en connexió amb altres agents del territori: escoles d’art, universitat, col·lectius creatius, centres educatius i institucions locals.
L’art digital, per la seva naturalesa oberta i col·laborativa, requereix precisament aquesta transversalitat per tenir un impacte real en la societat.