De camins i cruïlles
Aquesta setmana han començat les classes a la Universitat Rovira i Virgili. L’inici de curs universitari és sempre un moment carregat d’expectatives i d’energia. Però enguany, com ja ha succeït en els darrers anys, hi ha un element que cal subratllar: la diversitat de procedències i de trajectòries dels estudiants que arriben a les nostres universitats. Les aules ja no són només l’espai de trobada dels que acaben el Batxillerat i superen la selectivitat o que arriben de cicles formatius de grau superior. Cada vegada més, s’hi sumen joves -i no tan joves-, estudiants que han decidit canviar de carrera després d’una primera experiència acadèmica fallida, i també aquells que, enmig del seu recorregut vital, opten per reorientar els estudis i donar un nou sentit al seu projecte professional i personal.
Un altre aspecte a destacar és la procedència territorial dels estudiants. Avui, a la universitat hi coincideixen nois i noies que arriben tant de ciutats grans com de pobles petits d’arreu de Catalunya i en ocasions de més enllà, i que -per qüestions de notes de tall i accés- arriben a la nostra universitat. Així, aquesta diversitat de camins i trajectòries enriqueix el conjunt de la comunitat. Les experiències prèvies, els coneixements adquirits en altres entorns i les mirades diferents sobre present i futur converteixen les aules en espais més diversos i plurals. En un moment en què la societat afronta reptes majúsculs —des de la digitalització i la intel·ligència artificial fins a la sostenibilitat i la necessitat d’aprendre contínuament—, aquesta diversitat ha de ser motor de canvi. La universitat ja no és només un lloc per adquirir coneixements, sinó un espai per explorar, equivocar-se, redirigir-se... i no hi ha un únic camí per arribar-hi, sinó molts. Tots són vàlids quan darrere hi ha curiositat, esforç i ganes de créixer.
Bon inici de curs a tothom.