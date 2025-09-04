De Santander estant
Iniciem l’inici de curs a Santander on cada any se celebra l’Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones organitzat per AMETIC i la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Durant tres intensos dies, la ciutat es transforma en punt de trobada professional i intel·lectual on govern, grans corporacions, universitats i entitats públiques analitzen els principals reptes actuals i de futur de l’economia digital.
Després de trenta-nou anys d’edició, per primera vegada s’hi ha incorporat una taula rodona sobre educació digital, en la que hem participat representant a la Universitat Rovira i Virgili.
En aquesta edició, el debat ha girat entorn de tres eixos: la digitalització com a motor de competitivitat, la seva capacitat per reduir desigualtats socials i territorials, i el seu paper clau en la construcció d’un estat del benestar sostenible.
Les sessions han posat el focus en les tecnologies més punteres que marcaran el nostre futur més proper: la intel·ligència artificial, amb aplicacions des de la salut fins a l’educació; la ciberseguretat, imprescindible per protegir dades i serveis públics; la computació quàntica, que obre la porta a noves capacitats de càlcul inimaginables fa només uns anys; la robòtica i l'automació intel·ligent, que transformaran la manera com produïm i treballem; i la sobirania digital i la infraestructura de dades, factors estratègics per assegurar independència tecnològica i seguretat econòmica.
També s’ha parlat de ciutats intel·ligents i de com la tecnologia pot millorar la gestió urbana. L’encontre ha volgut traslladar una visió que connecta directament amb el dia a dia de la ciutadania, és a dir, com posar en equilibri l’evolució tecnològica amb el benestar social i econòmic.
L’avenç tecnològic —sigui quin sigui— ha de respondre a necessitats reals i contribuir a fer la vida més fàcil, més justa i més inclusiva per a tothom; sinó, perd tot el seu sentit.