Opinió
De la URV
Aquests dies hem conegut la notícia que la Universitat Rovira i Virgili (URV) ha assolit un reconeixement destacat en el panorama universitari espanyol en situar-se com la setena millor universitat —i la sisena pública— segons l’edició 2025 del rànquing elaborat per la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD). Aquesta classificació analitza prop de 80 universitats a través de 38 indicadors que s’agrupen en cinc dimensions: recerca, docència, transferència de coneixement, orientació, internacionalització i contribució al desenvolupament regional. El mèrit no és menor, sobretot si tenim en compte que aquest reconeixement arriba en un moment en què algunes universitats han perdut lideratge en altres rànquings internacionals a causa -bàsicament- de la manca de finançament i impacte científic.
La URV destaca especialment en la qualitat de la recerca, amb una puntuació notable en l’impacte de les citacions i l’excel·lència de les seves publicacions científiques. També destaca per la seva capacitat d’adaptació, per una recerca cada cop més reconeguda i per un model de governança proper i eficient. Amb seu al bell mig del Camp de Tarragona, la universitat ha sabut connectar coneixement i territori, construint ponts entre el món acadèmic i les necessitats socials i econòmiques de l’entorn. Així, en un moment en què molts joves del territori es troben decidint el seu futur acadèmic, la URV es presenta com una opció sòlida i atractiva amb accent propi, una aposta per una formació de primer nivell en un entorn compromès amb la recerca, la innovació i el desenvolupament social. Felicitar a tota comunitat educativa de la URV i per molts èxits més!