De castells i cuina

Creado: Actualizado:

La setmana passada es va presentar al Teatret del Serrallo el llibre «Tarragona amb C de castells i de cuina», de Jordi Bertran. El llibre ens convida a reflexionar sobre la gastronomia com a fil conductor de la nostra història i identitat i destaca com l’alimentació transcendeix la simple necessitat biològica i esdevé testimoni del nostre passat, de les nostres tradicions i de la manera com interactuem socialment.

Des de la cuina paleolítica fins als àpats més contemporanis, en el llibre se subratlla com els plats tradicionals reflecteixen les estacions, les festes populars i l’evolució tecnològica que ha anat modelant les nostres pràctiques culinàries.

Destaca especialment la reivindicació del romesco com a símbol gastronòmic autòcton, amb un caràcter flexible i creatiu que trenca amb la rigidesa de la recepta clàssica i que reclama una socialització més àmplia. Bertran posa èmfasi en la dimensió social del menjar: compartir taula no és només nodrir-se, sinó enfortir vincles i fomentar el sentiment de comunitat.

Tarragona, terra de castells i de cuina, esdevé un exemple clar de com la gastronomia pot preservar la memòria històrica i la identitat cultural, des dels menjars tradicionals fins als vins locals que ara són més reconeguts i valorats que mai.

Aquest llibre també ens fa veure la importància d’investigar, recuperar i transmetre el coneixement gastronòmic per mantenir viu aquest patrimoni col·lectiu. És una invitació a conèixer-nos millor, a entendre d’on venim i cap on anem, tot gaudint dels sabors únics que ens ofereix el territori.