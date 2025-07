De la Xina

Creado: Actualizado:

La Xina està marcant el camí en la integració de la intel·ligència artificial (IA) a l’educació, amb un ambiciós pla que començarà a implementar-se a partir de la tardor de 2025 anunciat la setmana passada. Aquesta iniciativa, anunciada pel Ministeri d’Educació xinès, té com a objectiu preparar les futures generacions per a un món cada cop més dominat per la tecnologia.

A partir del semestre de tardor de 2025, totes les escoles de primària i secundària de Pequín introduiran l’ensenyament d’IA en els seus plans d’estudi. Els estudiants rebran un mínim de vuit hores lectives anuals dedicades a aquesta matèria, que podrà impartir-se de forma independent o integrada en altres assignatures com tecnologia de la informació, ciències i activitats pràctiques.

En el marc del nou programa, que busca una aproximació innovadora, s’utilitzaran assistents d’intel·ligència artificial i metodologies d’aprenentatge basades en projectes i escenaris interactius. Aquesta iniciativa forma part d’una estratègia més àmplia del govern xinès per posicionar-se com a líder global en IA.

El Ministeri d’Educació ha seleccionat 184 escoles de primària i secundària com a centres de referència en intel·ligència artificial, i ha llançat una campanya que inclou la creació d’una plataforma nacional d’educació intel·ligent i una plataforma internacional d’intercanvi sobre educació digital.

Així, mentre el món observa amb atenció, la Xina avança decidida cap a un futur on la IA serà una part integral de l’educació des de les primeres etapes. Caldrà veure com aquesta aposta influirà en el desenvolupament tecnològic i econòmic del país a llarg termini i prendre’n nota.