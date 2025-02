D’apps i benestar

Creado: Actualizado:

Les aplicacions de benestar han experimentat un creixement exponencial en els darrers anys, reflectint una creixent consciència sobre la importància de la salut mental i física. Segons les dades més recents, el mercat global d’aquestes aplicacions va ser valorat en 11,27 mil milions de dòlars el 2024, amb una previsió de creixement anual del 14,9% fins al 2030. Aquestes apps ajuden a gestionar el temps, fomentar hàbits saludables i mantenir un equilibri entre la vida digital i la real.

Així, en el mercat de les apps de benestar hi podem trobar eines que controlen i ens ofereixen informes detallats sobre l’ús que fem del telèfon en temps real ajudant-nos a ser conscients de la nostra dependència digital i promovent un ús més responsable del dispositiu. També hi ha aplicacions curioses que contribueixen a cuidar la nostra concentració.

En una d’aquestes eines, cada vegada que necessitem enfocar-nos en una tasca, plantem un arbre virtual que creixerà mentre no utilitzem el telèfon. Si sucumbim a la temptació i desbloquegem el dispositiu, l’arbre morirà. Així, es crea un incentiu visual i emocional per mantenir-nos allunyats del mòbil, ser més productius i creure’ns que som tan eco-friendly.

Per als amants de la meditació i la salut mental, existeix una àmplia gamma d’aplicacions que ajuden a reduir l’estrès i l’ansietat. Amb pràctiques diàries de mindfulness, ioga, pilates, taichí i tantes altres... Aquestes opcions contribueixen a millorar la qualitat del son i a fomentar una ment més serena i enfocada.

Tot i això, és important destacar que, malgrat els beneficis que comporten, és essencial utilitzar les apps de manera equilibrada, amb consciència i moderació, per tal que no arribem al punt de necessitar una aplicació que ens avisi que tenim massa aplicacions per gestionar la costra vida.