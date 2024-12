De pastorets i modernitat

Creado: Actualizado:

Quan arriben les festes de Nadal, un dels elements més arrelats a moltes llars de Catalunya és la representació dels pastorets. Aquesta tradició, de la que es té constància des del segle XVII, és molt més que un espectacle teatral; és un acte col·lectiu que uneix generacions al voltant d’una posada en escena que combina religiositat, humor i costums populars. Els guions clàssics conviuen amb adaptacions modernes que actualitzen el llenguatge i els temes per connectar amb els nous públics. Als pastorets, històries d’àngels, dimonis, pastors i el naixement de Jesús es barregen amb les peculiaritats locals i, en molts casos, amb una bona dosi de crítica social i ironia.

Els pastorets representen un testimoni viu d’una tradició que ha sabut adaptar-se als nous temps sense perdre la seva essència. Al llarg d’aquests dies de Nadal, uns 70 grups de Pastorets ofereixen un total de 265 funcions, en 55 municipis de tota Catalunya. Hi són implicades unes 6.600 persones, i s’hi espera una assistència de més de 63.000 espectadors, segons apunta la Coordinadora de Pastorets de Catalunya. No obstant això, en un temps en què les tradicions competeixen amb les pantalles i l’oci digital, el paper que manifestacions culturals com els pastorets han de tenir, és absolutament imprescindible quan es tracta de mantenir viva la nostra llengua i la nostra identitat. Els pastorets tenen un valor que va més enllà del moment d’entreteniment: ens expliquen qui som i d’on venim, són un vincle amb el passat, una celebració de la comunitat i una oportunitat per reflexionar sobre el sentit del Nadal. Enmig de les presses i les distraccions modernes, aquestes històries ens recorden que, de vegades, el millor espectacle es troba en un escenari -petit i alhora entranyable- del teatre del nostre poble.