De nens i escoles segures

Els efectes de la DANA a la Comunitat Valenciana han provocat una emergència que ha afectat la vida de milers de nens i nenes. Save the Children i UNICEF han alertat aquest dies de la urgència de garantir l’accés a l’educació per als prop de 40.000 infants en edat escolar afectats. Proposen solucions com la matriculació temporal en escoles properes i la creació d’espais per assegurar la continuïtat educativa.

Més que una qüestió de logística, aquesta crida s’uneix a la preocupació de moltes entitats que veuen en aquesta crisi un risc per al dret fonamental a l’educació i la protecció infantil: és un crit d’alerta sobre com la nostra societat respon davant situacions que posen en risc la infància. L’educació és un dret però també una eina de protecció emocional i social. Les aules han de ser prioritzades no només com espais d’aprenentatge, sinó com refugis on els nens puguin recuperar la normalitat, relacionar- se amb els seus iguals i rebre altres serveis essencials.

Com assenyala Andrés Conde, director de Save the Children, «assegurar la seva educació és fonamental, no només pel dret que representa, sinó perquè les escoles ofereixen un lloc segur enmig de la catàstrofe». A més, cal considerar el paper clau de la comunitat educativa, que ha d’estar equipada amb els recursos necessaris per donar suport psicològic i emocional als alumnes. La cooperació entre les administracions, els mestres i les famílies és essencial per reduir l’impacte emocional de la crisi. En aquesta línia, la solidaritat ciutadana també juga un paper important. Les accions conjuntes de voluntaris, associacions, empreses... que estem veient aquests dies per garantir que els nens tinguin accés a activitats educatives i lúdiques son encomiables i projecten la millor versió d’una societat resilient i lluitadora.