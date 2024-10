De reconeixements i persones inspiradores

Creado: Actualizado:

Aquesta setmana ens ha emocionat la història d’en Jaume Castan, un professor català que ha estat reconegut recentment amb el Premi de Docència 2024 a Dinamarca. Durant el seu discurs d’acceptació, Castan va expressar un profund agraïment als professors de la seva etapa educativa a Sabadell i va destacar la influència que aquests docents van tenir en el seu desenvolupament com a persona i també com a professional. Va assenyalar que el seu enfocament en la passió per aprendre, i no només en els continguts, va ser fonamental per modelar la seva pròpia trajectòria educativa i els seus valors com a professor.

Aquest reconeixement personal és un reflex de la seva pròpia filosofia docent, basada en la idea que els professors no només acompanyen els estudiants en l’adquisició de nous coneixements, sinó que inspiren i promouen canvis profunds. Castan va posar especial èmfasi en com els seus antics professors el van motivar a pensar críticament i a plantejar-se noves perspectives, qualitats que ara intenta transmetre als seus alumnes amb la mateixa passió.

Estudiant de procedència humil i gran lluitador segons els seus amics, Castan destacava aquests dies com l’educació rebuda havia estat catalitzadora de canvi per a ell i algun company mentre que d’altres no se n’havien sortit. La seva història posa de manifest una veritat fonamental: l’educació que rebem durant la nostra vida és sovint un factor determinant del nostre futur.

Una bona educació no només ens proporciona coneixements, sinó que modela la nostra forma de veure el món i la nostra capacitat per adaptar-nos i superar reptes. Aquesta experiencia ens recorda com la qualitat dels docents esdevé un factor determinant per provocar canvis i crear oportunitats que van més enllà dels límits establerts.