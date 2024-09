D’una facultat com cal

Creado: Actualizado:

Aquest mes de setembre, amb la finalització de les vacances i l’inici de la rutina habitual, també es posa en marxa un nou curs a la Universitat Rovira i Virgili. L’arrencada del curs acadèmic sempre comporta una barreja de nervis i expectatives, especialment per als estudiants que comencen l’etapa universitària.

Aquests dies, les aules es van omplint de noves i antigues cares, mentre les jornades d’acollida ajuden els nous alumnes a familiaritzar-se amb els espais, els nous estudis i les oportunitats que la URV ofereix. Amb 14.000 estudiants, la universitat recupera la seva activitat a ple rendiment.

El nou curs presenta un gran repte logístic: les obres a la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia. Aquestes obres, llargament esperades, són essencials per garantir un entorn de qualitat a l’altura de la formació que s’hi ofereix.

Amb l’edifici principal tancat, els 1.880 estudiants, professorat, investigadors i personal tècnic de gestió, administració i serveis afectats s’han distribuït per altres espais del campus Sescelades i el Seminari de Tarragona.

Aquesta reorganització, tot i suposar un daltabaix temporal, es veu com un sacrifici necessari per modernitzar les infraestructures i garantir que els futurs mestres, pedagogs, psicòlegs i educadors socials de la nostra Universitat tinguin un entorn adequat per al seu desenvolupament.

Esperem que aquestes obres, que s’allargaran un any i mig, culminin en una facultat adaptada a les exigències del segle XXI, oferint unes condicions òptimes i un espai de qualitat per a tots els que en formem part.