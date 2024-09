De turistes i avions

Creado: Actualizado:

Les dues passades setmanes vaig tenir l’oportunitat de viatjar a l’estranger des de l’aeroport de Reus. Per a aquells que viatgem sovint, poder agafar un avió sense haver de desplaçar-nos fins a Barcelona és un privilegi, especialment per l’estalvi de temps i la comoditat que suposa. Els meus companys de viatge eren turistes que, o bé tornaven a casa o bé iniciaven les seves vacances, però, en els dos casos, em van impressionar les conductes incíviques que vaig poder observar i la impunitat –també– amb que les duien a terme.

El turisme a casa nostra és, un motor econòmic de gran importància que genera riquesa i llocs de feina i aporta beneficis innegables a l’economia local. En els darrers anys, i aquest estiu en especial, s’han multiplicat les queixes sobre el turisme de masses, el que busca únicament el sol, la festa i els preus baixos, però que genera un impacte negatiu en la convivència i la qualitat de vida dels residents i el medi ambient: sorolls excessius, deixalles al carrer, comportaments irrespectuosos cap als veïns i –sobretot– un consum irresponsable d’alcohol. És urgent apostar per un altra model de turisme, centrat en el respecte a l’entorn, la cultura i oferir alternatives atractives i sostenibles que promoguin el nostre patrimoni. Si no som capaços de canviar aquesta situació, correm el risc de veure cartells com els ja famosos «Tourists, go home» penjats també a la Costa Daurada. Tal com deia el dimecres el cartell de la Mulasseta en el seguici petit de les festes de Santa Tecla: turisme massificat, un perill per la ciutat.