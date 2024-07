Dels joves i les escoles d’estiu

Creado: Actualizado:

Ahir a la tarda vaig participar en una taula rodona sobre l’impacte de la Intel·ligència Artificial a l’educació en una escola d’estiu organitzada a Santa Coloma de Queralt. Les escoles d’estiu, de llarga tradició a Catalunya, són un element fonamental per a la formació del professorat en temps de vacances.

Aquestes escoles ofereixen oportunitats de desenvolupament professional i aprenentatge continu per als docents I s’hi aborden temes com la innovació educativa, l’ús de les tecnologies o el benestar socio-emocional. A més, les escoles d’estiu fomenten la interacció entre professors de diferents centres, creant xarxes de col·laboració i emmig d’espais distesos i de calma.

En aquesta mateixa jornada, vaig tenir l’ocasió de conèixer dos joves enginyers -noi i noia- que van aportar al debat -ja intens de per sí- la seva mirada respecte a l’ús de la Intel·ligència Artificial a les nostres vides i també a les nostres feines. Amb la seva intervenció, aquests joves van demostrar estar preparats i ser coneixedors dels reptes, i les oportunitats que ofereix la tecnologia.

Lluny del que es diu sovint d’ells, la seva intervenció fantàstica em va fer pensar en com és de fonamental canviar la nostra percepció sobre les noves generacions. Els joves d’avui en dia no són aliens als problemes del món, sinó que estan preparats i saben buscar solucions per afrontar-les. Cal que -ja sigui a les escoles d’estiu o en altres espais- fomentem més oportunitats on puguin expressar les seves idees i se’ls pugui escoltar més, molt més.