D’eleccions i angoixes vàries

Aquesta setmana 42.535 estudiants catalans s’han examinat de les proves de selectivitat. Aquestes proves signifiquen un moment crucial en la trajectòria acadèmica i vital d’aquests joves, ja que determinen les possibilitats d’entrada a la universitat i als estudis postobligatoris i marquen -alhora- el seu futur professional. Així, és normal que aquests estudiants experimentin alts nivells d’angoixa i estrès durant aquests dies: la pressió per obtenir bons resultats, la càrrega de treball acumulada durant el Batxillerat, i l’ansietat de rendir en un entorn d’examen, poden ser alguns dels principals motius.

La selectivitat també posa a prova les capacitats dels estudiants per gestionar la pressió, l’estrès i el temps, elements que no sempre estan directament relacionats amb les seves habilitats acadèmiques. Sovint es subestima l’impacte emocional i psicològic que aquest procés pot tenir sobre els joves. La necessitat d’obtenir unes notes altes per accedir a les carreres o estudis més demandats, la desconeixença de les possibles rutes alternatives... És essencial que tant les institucions educatives com les famílies reconeguin i abordin aquestes pressions. Oferir suport emocional, recursos per a la gestió de l’estrès i una orientació acadèmica adequada pot ajudar els joves a prendre decisions més informades i menys estressants. Ens cal reivindicar una cultura on l’èxit no es mesuri només per les notes acadèmiques, sinó també pel benestar emocional i la capacitat de cada individu per trobar i seguir el seu propi camí.